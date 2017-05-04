Amici 16 anticipazioni settima puntata, ospite Diego Armando Maradona
di Redazione
04/05/2017
Amici 16 il serale dopo un momento statico ecco che arriva la rivoluzione. La settima puntata del serale del talent di Maria De Filippi si prospetta davvero interessante... Le anticipazioni già pubblicate sul web riguardano l'ospite Armando Maradona e lui, Mike Brid. Sabato in prima serata torna il serale di Amici 16 con la settima puntata! Il ritorno di Emma Marrone ha rivitalizzato il talent, soprattutto per quanto riguarda i ragazzi della Squadra Bianca. Tra una prova e l'altra la cantante salentini è riuscita a farsi apprezzare e amare dagli allievi della scuola, tanto da fidarsi ciecamente delle sue scelte tecniche. In questo frangente però Mike Brid, il ragazzo infatti ha detto di sentirsi esasperato dalle troppe critiche tanto da pensare seriamente a lasciare il format. La nuova puntata di Amici 16 però si prospetta interessante anche per quanto riguarda gli ospiti internazionali. La prima ad arrivare negli studios del talent è Simona Ventura che sarò il quinto giudice pronto a valutare attentamente le prove dei ragazzi. Successivamente troveremo anche la bravissima Gianna Nannini che si esibirà sulle note di Ogni tanto insieme ad Elisa e Amandoti insieme a Emma. Il momento clou della serata però arriverà con Diego Armando Maradona, l'ospite internazionale dello show. Il noto calciatore verrà accolto da Maria De Filippi e intervistato con Simona Ventura ma non solo... Maradona infatti sarà anche protagonista di un piccolo momento di varietà insieme a Marcello Sacchetta e Stefano De Martino, alternando con qualche gioco di tacco e pallone che hanno segnato la sua carriera calcistica.
