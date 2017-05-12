Home Intrattenimento Anticipazioni Trono Classico Rosa Perrotta: passione con Pietro Tartaglione e Alex Adinolfi

Anticipazioni Trono Classico Rosa Perrotta: passione con Pietro Tartaglione e Alex Adinolfi

di Redazione 12/05/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Ormai manca poco alla fine del Trono Classico di Uomini e Donne e Rosa Perrotta è rimasta l’unica tronista a compiere la scelta: il primo è stato il milanese Marco Cartasegna con Federica Benincà, poi è toccato, finalmente, a Luca Onestini (anche se era scontato che scegliesse l’italo-americana Soleil Sorgè) e Desirée Popper ha scelto di abbandonare il dating show di Maria De Filippi, asserendo che i corteggiatori per lei sono solo amici e non li vede come suoi potenziali fidanzati. Rosa a breve dovrà scegliere tra Pietro Tartaglione ed Alex Adinolfi e le esterne vissute sono apparse importanti in egual misura, soprattutto perché la tronista si è sbilanciata e ha iniziato a baciare con passione entrambi i ragazzi. O almeno, così suggeriscono le anticipazioni di UeD fornite dalla talpa di NewsUeD. Rosa Perrotta, recentemente, ha vissuto delle esterne particolarmente importanti con due dei suoi corteggiatori, i quali si possono definire con assoluta franchezza i suoi preferiti. Da una parte Pietro Tartaglione, dall’altra Alex Adinolfi: due approcci diversi che all’inizio del Trono Classico di Uomini e Donne l’hanno spiazzata, ma che poi ha capito grazie a due baci dati in esterna ai due corteggiatori. Nel corso dell’ultima registrazione, la tronista ha fatto capire chiaramente che è il momento di scegliere visto che la spinta data dai recenti baci appassionati scambiati con loro l’hanno fatta riflettere. Del resto, le esterne di Rosa Perrotta sono state molto importanti: la tronista ha presentato a Pietro Tartaglione alcuni amici e il fratello, il quale sembra stravedere per l’avvocato e sul lungomare di Margellina è scattata la passione, visto che si sono baciati. Alex Adinolfi ha avuto il privilegio di avere due esterne nell’arco di queste settimane: la prima è stata ambientata nella villa in Sardegna del corteggiatore, ma hanno litigato a causa del bacaio che non arriva mai, quindi il ragazzo ha chiesto una seconda uscita e stavolta il secondo appuntamento ha portato il chiarimento ma anche la passione tra la coppia con un bacio che ha spiazzato Pietro e ha alimentato le voci di un accordo tra Alex e Rosa. Chi sarà la scelta?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp