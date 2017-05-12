Home Intrattenimento UeD anticipazioni ultima registrazione: Mattia Marciano e Mariano Catanzaro nuovi tronisti?

di Redazione 12/05/2017

L’ultima registrazione del Trono Classico, per Mattia Marciano, è stato il più brutto giorno della sua vita. Nessuno si aspettava che Desirée Popper annunciasse l’abbandono del Trono Classico e tantomeno la giustificazione usata: i suoi corteggiatori li vede tutti come amici e non fidanzati. Proprio a lui viene a dire queste cose, lui che ha dato un bel due di picche a Rosa Perrotta per dimostrare alla brasiliana quanto fosse coinvolto. E, particolare non trascurabile secondo le ultime anticipazioni, l’unico corteggiatore ad aver avuto la possibilità di fare l’esterna settimanale, visto che agli altri è stata negata a causa della decisione della ex gieffina ed ex tronista UeD. Ma ora si prospettano nuovi scenari: Mattia e Mariano Catanzaro saranno i nuovi tronisti? La rivelazione di Desirée Popper ha letteralmente mandato su tutte le furie Mattia Marciano: dalle ultime puntate mandate in onda, il corteggiatore ha sempre palesato e dimostrato un interesse innato nei confronti della brasiliana. Rivelare di non essere coinvolta particolarmente da nessuno dei ragazzi presenti per lei è stato un durissimo colpo, visto che per dimostrare di che pasta è fatto, ha rinunciato a Rosa Perrotta e respinto le avances di qualche registrazione fa, in cui lei ha cercato di riprenderselo andando in camerino a parlare con lui. E la reazione non si è fatta attendere: si è alzato e se ne è andato senza salutare la ormai ex tronista, ma Maria De Filippi lo ha pregato di aspettare in studio e il gossip si è scatenato: Mattia potrebbe essere il nuovo tronista di UeD insieme al rivale Mariano Catanzaro? Dopo aver abbandonato lo studio per dimostrare la sua disapprovazione e la sua delusione, Mattia Marciano dopo la puntata si è affidato a Instagram per sfogarsi dopo l’abbandono di Desirée Popper: .“Certe cose sono destinate a finire o meglio a non iniziare mai. L’importante è averci messo il cuore come in ogni cosa!” ha fatto sapere l’ormai ex corteggiatore. Mariano Catanzaro si è chiuso in un silenzio assordante cercando di metabolizzare la discussione avuta in studio. I due rivali si rivedranno durante il Trono Classico UeD come tronisti?

