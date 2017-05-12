Belen Rodriguez Instagram, tenera mamma con Santiago, video virale

Disi possono dire di tutti i colori, ma guai ad accusarla di essere una cattiva madre. Con un filmato postato sui suoi canali social,e Facebook principalmente, ha dimostrato che l’argentina è disposta a sacrificare la sua bellezza pur di fare felice il figlioletto, avuto dal matrimonio con il ballerino. Ilè diventatosul web in poche ore, mostra un tenera mamma in vena di giocare con il suo bambino ae il risultato è divertente e allo stesso tempo mostra il lato dolce e sbarazzino della showgirl argentina, seppur letteralmente ricoperta di trucco nero. La cosa che sorprende è che, almeno su, i commenti denigratori e velenosi dei detrattori disi contano veramente su una mano e la cosa non può che far piacere all’argentina. Il filmato mostracon la faccia truccata di rosso, intento ad intingere pennelli e spugnette per occhi al fine di truccare la suache, con pazienza, si lascia letteralmente imbrattare con i truccabimbi usati da suo figlio. Sempre perfetta in ogni occasione, dalla palestra alle uscite pubbliche e mondane con il suo, stavolta Belen è in versione acqua e sapone che gioca amorevolmente con il suo bambino. Più volte accusata di essere unaattraverso questo video virale postato suha letteralmente lasciato senza parole i suoi nemici e ha fatto tenerezza ai suoi fan. In queste ore sono tante le frasi di apprezzamento rivolte alla showgirl argentina, impegnatacon il suo ex maritoNonostante tra i due ci siano ancora degli attriti, da persone civili fanno fronte comune quando si tratta di prendere decisioni riguardo il figlio Santiago, anche perché l’affetto tra di loro sembra non mancare: nel corso della prima puntata di Selfie 2, Tina Cipollari ha lanciato una frecciatina al ballerino e Belen ha prontamente difeso il suo ex. Forse ha ragionato da mamma, pensando cheavrebbe visto lei e il papà nel celebre programma di Canale 5 condotto da Simona Ventura e ha voluto lanciare un messaggio forte: anche da separati, si è