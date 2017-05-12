Belen Rodriguez Instagram, tenera mamma con Santiago, video virale
12/05/2017
Di Belen Rodriguez si possono dire di tutti i colori, ma guai ad accusarla di essere una cattiva madre. Con un filmato postato sui suoi canali social, Instagram e Facebook principalmente, ha dimostrato che l’argentina è disposta a sacrificare la sua bellezza pur di fare felice il figlioletto Santiago, avuto dal matrimonio con il ballerino Stefano De Martino. Il video è diventato virale sul web in poche ore, mostra un tenera mamma in vena di giocare con il suo bambino a farsi truccare la faccia e il risultato è divertente e allo stesso tempo mostra il lato dolce e sbarazzino della showgirl argentina, seppur letteralmente ricoperta di trucco nero. La cosa che sorprende è che, almeno su Instagram, i commenti denigratori e velenosi dei detrattori di Belen Rodriguez si contano veramente su una mano e la cosa non può che far piacere all’argentina. Il filmato mostra Santiago con la faccia truccata di rosso, intento ad intingere pennelli e spugnette per occhi al fine di truccare la sua tenera mamma che, con pazienza, si lascia letteralmente imbrattare con i truccabimbi usati da suo figlio. Sempre perfetta in ogni occasione, dalla palestra alle uscite pubbliche e mondane con il suo fidanzato Andrea Iannone, stavolta Belen è in versione acqua e sapone che gioca amorevolmente con il suo bambino. Più volte accusata di essere una cattiva madre, Belen Rodriguez attraverso questo video virale postato su Instagram ha letteralmente lasciato senza parole i suoi nemici e ha fatto tenerezza ai suoi fan. In queste ore sono tante le frasi di apprezzamento rivolte alla showgirl argentina, impegnata con Selfie-Le Cose Cambiano 2 con il suo ex marito Stefano De Martino. Nonostante tra i due ci siano ancora degli attriti, da persone civili fanno fronte comune quando si tratta di prendere decisioni riguardo il figlio Santiago, anche perché l’affetto tra di loro sembra non mancare: nel corso della prima puntata di Selfie 2, Tina Cipollari ha lanciato una frecciatina al ballerino e Belen ha prontamente difeso il suo ex. Forse ha ragionato da mamma, pensando che Santiago avrebbe visto lei e il papà nel celebre programma di Canale 5 condotto da Simona Ventura e ha voluto lanciare un messaggio forte: anche da separati, si è genitori per sempre.
