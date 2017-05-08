Anticipazioni trono classico Uomini e donne: Mattia Marciano al settimo cielo

Uomini e donne trono classico news: Mattia Marciano felicissimo, cosa è successo?

Mattia Marciano il corteggiatore di Desirèe Popper è molto felice, ma se state pensando che c’entra qualcosa la tronista di Uomini e donne vi sbagliate di grosso. Anche se il tempo stringe e la brasiliana deve fare la sua scelta, Mattia Marciano per il momento ha condiviso con i fan la gioia per un traguardo professionale molto importante. Come sappiamo il bel corteggiatore si è laureato lo scorso anno ma solo oggi ha finalmente pronunciato il giuramento di Ippocrate. Lo scatto su Instagram è diventato virale in pochissimo tempo perché Marciano è uno dei corteggiatori più apprezzati.

Mattia è sceso dalle scale di Uomini e donne indeciso su chi corteggiare tra Desirèe e Rosa. Alla fine ha deciso di continuare a conoscere la tronista brasiliana anche se non mancano gli screzi. L’intesa tra Mattia e Desirèe è molto forte ma dopo una lite il corteggiatore ha deciso di lasciare lo studio di Uomini e donne. La tronista temeva che non l’avrebbe più rivisto ma poi Mattia Marciano è tornato sui suoi passi.

Tra Mattia Marciano e Desirèe Popper c’è stato un bacio molto appassionato, solo che la tronista non ha provato le stesse emozioni. Immaginate la sua delusione quando l’ha scoperto. Tuttavia, come dicevamo, manca davvero poco alla scelta, oltre a Mattia ci sono anche Mariano, Simone e Riccardo che si contendono un posto nel cuore di Desirèe. Riuscirà il bel Marciano a convincere la Popper che è l’uomo della sua vita? Non ci resta che continuare a seguire le anticipazioni di Uomini e donne e nel frattempo facciamo gli auguri al bel Mattia Marciano.