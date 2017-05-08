Amici 16 Serale anticipazioni Thomas Bocchimpani eliminato dallo show?
di Redazione
08/05/2017
Il serale di Amici 16 continua senza sosta! La squadra Bianca dopo una rapida ripresa è immediatamente capitolata con l'esclusione di Shady, ma i guai sembrano non essere finiti qui... Secondo alcune anticipazioni la prossima puntata il team di Emma Marrone potrebbe subire una nuova perdita. Thomas Bocchimpani eliminato dallo show? Peri i ragazzi della scuola di Amici 16 il serate diventa sempre più difficile, una lotta all'ultima nota per ballerini e cantanti. Lo stress tra l'altro sta mettendo veramente a dura prova gli allievi che hanno manifestato un certo mal contento verso i giudici, accusati di non esprimere il loro giudizio. La questione è stata mossa particolarmente da Riccardo, che più volte ha litigato con Ambra Angiolini, e da Mike Brid che si diceva pronto a lasciare il programma... Una cosa che ha colpito il cantante della squadra Bianca anche durante le esibizioni? Non è ancora ben chiaro cosa sia successo al cantante, anche se Emma Marrone ha provveduto a battibeccarlo. In questo frangente però, nonostante manchino diversi giorni alla nuova puntate serale di Amici 16 ecco che arrivano le prime anticipazioni. Chi sarà il prossimo artista a lasciare il programma? Dopo Shady ecco che la squadra Bianca potrebbe subire un'ulteriore perdita. Thomas Bocchimpani verrà eliminato da Amici 16? Amici 16 ormai sta per volgere a termine e i ragazzi delle due squadre sperano di guadagnarsi ufficialmente il "posto" alla finale. Mike Brid alla fine ha deciso di restare nella scuola e di vivere intensamente la sua esperienza, ma una nuova puntata si avvicina e quindi un'altra eliminazione è alle porte. Chi abbandonerà il programma? Le anticipazioni questa settimana riguardano proprio Thomas Bocchimpani, il talento prodigio dello show. Sembrerebbe infatti il ragazzo della squadra Bianca non sia riuscito a sconfiggere Federica Carta, salvata dai professori della scuola.
