Amici 16 Serale anticipazioni Thomas Bocchimpani eliminato dallo show?

Ildicontinua senza sosta! La squadra Bianca dopo una rapida ripresa è immediatamente capitolata con l'esclusione di Shady, ma i guai sembrano non essere finiti qui... Secondo alcunela prossima puntata il team di Emma Marrone potrebbe subire una nuova perdita.dallo show? Peri i ragazzi della scuola diil serate diventa sempre più difficile, una lotta all'ultima nota per ballerini e cantanti. Lo stress tra l'altro sta mettendo veramente a dura prova gli allievi che hanno manifestato un certo mal contento verso i giudici, accusati di non esprimere il loro giudizio. La questione è stata mossa particolarmente da, che più volte ha litigato con, e dache si diceva pronto a lasciare il programma... Una cosa che ha colpito il cantante della squadra Bianca anche durante le esibizioni? Non è ancora ben chiaro cosa sia successo al cantante, anche seha provveduto a battibeccarlo. In questo frangente però, nonostante manchino diversi giorni alla nuova puntate serale diecco che arrivano le prime anticipazioni. Chi sarà il prossimo artista a lasciare il programma? Dopo Shady ecco che la squadra Bianca potrebbe subire un'ulteriore perdita.verràdaormai sta per volgere a termine e i ragazzi delle due squadre sperano di guadagnarsi ufficialmente il "posto" alla finale.alla fine ha deciso di restare nella scuola e di vivere intensamente la sua esperienza, ma una nuova puntata si avvicina e quindi un'altra eliminazione è alle porte. Chi abbandonerà il programma? Le anticipazioni questa settimana riguardano proprio, il talento prodigio dello show. Sembrerebbe infatti il ragazzo della squadra Bianca non sia riuscito a sconfiggere, salvata dai professori della scuola.