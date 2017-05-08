Valeria Marini gossip: la showgirl mamma single a 50 anni?

Valeria Marini diventa mamma a 50 anni? La showgirl non ha un compagno ma ha deciso di realizzare il suo sogno

Il prossimo 14 maggio è una data molto importante per Valeria Marini. La diva dei baci stellari del Grande Fratello vip spegnerà 50 candeline. Le ultime news di gossip non riguardano i festeggiamenti, ma il desiderio che Valeria vuole realizzare: diventare mamma. La Marini al momento è single, per questo ha deciso di ricorrere alla medicina, proprio come Lory Del Santo. In un’intervista a Gente ha spiegato che sarebbe pronta a sottoporsi all’inseminazione artificiale anche se non si arrende all’idea di trovare un uomo giusto con cui fare un figlio.

Valeria Marini si è sottoposta ad un ciclo di cure e se sarà necessario ne farà delle altre perché è favorevole alla fecondazione assistita. Non si tratta però di un capriccio da vip, da anni infatti Valeria Marini cerca di diventare mamma, ma il destino le si è accanito contro. La showgirl sperava di coronare il suo sogno con Giovanni Cottone, l’uomo con cui sperava di invecchiare, ma che si è rivelato un vero e proprio farabutto. Anche con l’ex Patrick Baldassarri non sono arrivati bambini, e oggi Valeria conserva un buon ricordo dell’uomo che ha ‘tutte le carte in regola per essere un ottimo padre’.

Nella vita di Valeria Marini ci sono stati alcuni episodi traumatici, quando era molto giovane infatti ha abortito. Non era il momento giusto e le circostanze la spinsero a prendere questa decisione così devastante a cui cerca di non pensare troppo perché non vuole essere legata al passato. E ancora l’aborto spontaneo ai tempi della relazione con Vittorio Cecchi Gori. Con l’aiuto del Signore, Valeria Marini guarda avanti ed è convinta che diventerà mamma.