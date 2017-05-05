Anticipazioni trono classico Uomini e donne: Rosa Perrotta sceglie Pietro Tartaglione?

Gossip Uomini e donne: Pietro Tartaglione scrive un messaggio su Instagram. Rosa Perrotta sceglierà lui?

Pietro Tartaglione è uno dei corteggiatori che sembra aver rapito il cuore della bella tronista Rosa Perrotta. Sin dalla prima puntata del trono classico, quando è sceso dalla scala, la ragazza è rimasta colpita dal suo fascino e l’intesa è cresciuta esterna dopo esterna. Pietro sta cercando in tutti i modi di sfruttare il tempo in cui è solo con Rosa per farsi conoscere meglio e i due sono sempre più vicini. L’ultimo passo è sicuramente quello più importante: Pietro Tartaglione ha presentato suo padre a Rosa Perrotta.

Dopo la registrazione dell’ultima puntata del trono classico di Uomini e donne Pietro Tartaglione ha scritto su Instagram: «Le strade difficili portano spesso in posti meravigliosi». È stata Rosa Perrotta a fare una sorpresa al suo corteggiatore, presentandosi sotto casa, oltre a farle vedere lo studio dove lavora, Pietro ha regalato alla tronista dei dolci che sono stati molto apprezzati. A noi questa coppia inizia a piacere ma così come è successo per Marco Cartasegna potrebbe accadere di tutto al momento della scelta.

Impossibile non notare il feeling tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Il bel ragazzo 27enne di Marcianise amante dello sport e delle motociclette, continua spedito verso il suo obiettivo: lasciare Uomini e donne in compagnia di Rosa. La data della scelta della tronista non è ancora stata annuncia ma a giorni potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale. Noi facciamo il tifo per Pietro, un corteggiatore che ha dimostrato di essere realmente interessato alla Perrotta e non ai riflettori. E voi cosa ne pensate? Continuate a seguire i nostri gossip sul trono classico di Uomini e donne per non perderele ultime novità.