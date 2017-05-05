Home Intrattenimento Gossip Uomini e Donne scelta Luca Onestini: frecciatina di Soleil a Giulia e Cecilia?

di Redazione 05/05/2017

La tensione sta salendo per Luca Onestini e le sue corteggiatrici Soleil Sorgè, Cecilia Zagarrigo e Giulia Latini: i quattro protagonisti del Trono Classico di Uomini e Donne, nei prossimi giorni, saranno impegnati con la fatidica scelta e mai i gossip sui pronostici sono stati più ambigui. C’è chi punta tutto su Cecilia, ex di Oscar Branzani, ma grazie all’ultima esterna, anche Giulia Latini è tornata in gioco. La grande favorita, l’italo-americana Soleil, si è resa protagonista di un gesto che può arrecare imbarazzo: una frecciatina social indirizzata alle rivali in amore. Il post contenente la frecciatina di Soleil Sorgè a Giulia Latini e Cecilia Zagarrigo è trovabile su Instagram, ma non certo in bella vista: si devono leggere le miriadi di commenti a una foto della bella italo-americana per arrivare a questo “Credo sinceramente che dopo questa foto Cecilia e Giulia faranno colazione con lo xanax. Keep on shining.”. Sicuramente, un commento al vetriolo per colpire e affondare le altre spasimanti per la scelta del bel Mister Italia Luca Onestini. Saranno felici i suoi detrattori, visto che è sempre stata accusata di puntare tutto sul fisico e poco sui contenuti: il selfie pubblicato mostra la Sorgè molto bella e con una luce particolare negli occhi. Tanta curiosità di sapere chi sarà la scelta di Luca Onestini tra Cecilia Zagarrigo, Soleil Sorgè e Giulia Latini: il gossip impazza e tutti monitorano i profili social dei protagonisti per carpire ogni segnale e indizio su chi potrà scegliere il bel Mister Italia. La registrazione della scelta sarà il 10 maggio 2017, il giorno del compleanno di Giulia Latini: pura casualità o il tronista vuole farle il regalo più bello alla favorita del Trono Classico UeD?

