UeD Trono Over gossip news Gemma Galgani: frecciatina a Giorgio Manetti?

05/05/2017
Gemma Galgani è ancora al centro del gossip: la dama, conosciuta per essere una presenza fissa del Trono Over di Uomini e Donne, è diventata famosa per la sua storia con Giorgio Manetti, cavaliere conosciuto negli studi Elios a Roma e, grazie o a causa sua, perché oggetto di numerosi meme e tormentoni sull’argomento. La consacrazione definitiva è avvenuta grazie alla puntata speciale di UeD andata in onda il giugno scorso. Le ultime gossip news al riguardo svelano che la dama di Torino sembra aver ritrovato la felicità assieme al cavaliere Marco Firpo e che si stia prendendo una bella rivincita sull’ex con una frecciatina al Maurizio Costanzo Show. Dopo la fine della relazione tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti, durata più di otto mesi, la torinese ha conosciuto Marco Firpo: inizialmente, il cavaliere ligure era molto preso da lei, ma la dama aveva sempre occhi solo ed esclusivamente per Giorgio. Poi, grande sorpresa al Trono Over di Uomini e Donne: Marco si è stufato e ha detto basta. Questo ha smosso Gems, la quale p tornata alla carica e hanno trascorso la Pasqua insieme, da fidanzamici. Le ultime news di gossip indicano che Gemma Galgani ha avuto l’onore di essere ospite al Maurizio Costanzo Show e durante la trasmissione ha ribadito con forza la sua felicità di aver conosciuto Marco Firpo, tanto da arrivare a dire che le trasmette grandi emozioni e di esserne innamorata. Marco, pur non sbilanciandosi, le ha dato le chiavi di casa sua. Giorgio Manetti? E’ finito nel dimenticatoio e l’affermazione della dama torinese non può che essere una frecciatina mirata a colui che l’ha fatta soffrire e illudere. Sarà contento il cavaliere, stufo di essere accostato sempre a Gemma in ogni discussione di UeD od ospitata televisiva…
