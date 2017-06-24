Home Attualità Anticipazioni Trono Gay: Mario Serpa e Siria De Fazio, novità importanti

Anticipazioni Trono Gay: Mario Serpa e Siria De Fazio, novità importanti

di Redazione 24/06/2017

Maria De Filippi lo ha confermato un mese fa: nella nuova stagione di Uomini e Donne tornerà anche il Trono Gay che è piaciuto molto al pubblico anche se ora Claudio Sona rtischia di essere travolto dalle polemiche legate alle presunte bugie raccontate prima di sedersi sul trono e durante il suo percorso. Ma le ultime news di UeD sembrano segnalare problemi anche per Mario Serpa, ex corteggiatore e scelta di Claudio che molti vorrebbero sul trono. Nelle ultime ore infatti dal suo passato è spuntato un documento clamoroso: nove anni fa infatti Mario Serpa si era iscritto, come molti ragazzi, a Netlog ma soprattutto nel suo profilo dichiarava di essere eterosessuale. L'ex corteggiatore scriveva che stava aspettando la ragazza giusta per cominciare una relazione e innamorarsi. Così adesso molti si chiedono se non avesse ancora compreso appieno il suo orientamento sessuale oppure se invece abbia scritto cose false su quel profilo, anche se i suoi fans non sembrano avere dubbi sulla sua buona fede. Ma un'altra candidatura per il nuovo trono gay è quella di Siria De Fazio. L'ex gieffina è stata intervistata dal settimanale 'Nuovo Tv' e ha ammesso che vorrebbe tornare in televisione come concorrente del Grande Fratello Vip ma ancora di più come tronista di Uomini e Donne. In realtà, come ha spiegato, ha già parlato con la redazione candidandosi come possibile opinionista almeno per il Trono Gay perché convinta di essere la persona giusta per affrontare l'argomento.

