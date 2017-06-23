Gossip Diana Del Bufalo e Paolo Ruffuni si sono lasciati
di Redazione
23/06/2017
Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini si sono lasciati... Ecco il gossip del giorno. La coppia nata sul palcoscenico di Colorado ha deciso di interrompere la loro relazione? Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini si sono lasciati. Il sospetto della rottura della coppia era già nato da un po', Diana Del Bufalo da tempo infatti non si mostra sui social insieme al fidanzato Paolo Ruffini, la cosa non ha creato diversi sospetti dato che l'attrice molto spesso, come il fidanzato, viaggia per lavoro. Il campanello d'allarme ha cominciato a suonare nel momento in cui Diana Del Bufalo ha smesso di indossare una collanina, ovvero un gioiello con una chiave firmato Toffanin & Co probabilmente regalata da Paolo Ruffini. In questo frangente però la Del Bufalo ha continuato a vivere la sua vita lavorativa tra amici, shooting fotografici e vacanze da sogno... Alimentando sempre di più la news secondo cui Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini si sono lasciati. Ricordiamo che la coppia è nata a seguito della fine del matrimonio dell'attore fiorentino, il quale dopo lo scandalo decise di proteggere il più possibile la sua privacy e quella della fidanzata. Nel frattempo la stessa Diana Del Bufalo durante un'intervista rilasciata a F si era dichiarata serena e felice della sua vita sentimentale. Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini si sono lasciati? La coppia al momento ha deciso di proteggersi con un velo fatto di silenzio. Stamattina però Diana Del Bufalo ha deciso di lanciare qualche indizio sulle Instagram stories che sentirebbero la rottura con Paolo Ruffini. L'attrice, ed ex alunna di Amici, è tornata ad indossare la fantomatica collana con il ciondolo a forma di chiave... Sarà tornato il sereno tra Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini?
