Grande Fratello Vip: quattro concorrenti da Uomini e Donne?

di Redazione 24/06/2017

Il secondo Grande Fratello Vip pescherà molto da Uomini e Donne per scegliere i concorrenti? Secondo le ultime anticipazioni tv infatti anche se il cast ufficiale del reality non è stato ancora comunicato, la produzione sta valutando diversi nomi in arrivo dal dating show di Canale 5. Il primo è quello di Marco Cartasegna che secondo il nuovo settimanale 'Spy' avrebbe una nuova chance dopo essere stato tronista e dopo aver rotto la relazione con Federica Benincà. La candidatura dell'ex tronista di Uomini e Donne però non è l'unica in arrivo dal programma di Maria De Filippi. Con lui infatti potrebbero esserci anche Claudio Sona che nonostante i grossi problemi di credibilità creati dalle rivelazioni del suo ex Juan Fran Sierra comunque al pubblico piace molto e alzerebbe gli ascolti, ma anche la storica opinionista Karina Cascella oltre a Gennaro Lillio che quest'anno è stato corteggiatore di Sonia Lorenzini ma nel recente passato è stato anche fidanzato con Lory Del Santo. Nomi che si vanno ad aggiungere alle anticipazioni tv sul secondo GF Vip usciti nei giorni scorsi. Praticamente certa sembra la presenza di Cecilia Capriotti e di Cristina Buccino insieme alla sorella Maria Teresa, salgono le quotazioni di Aida Yespica che in passato ha già partecipato due volte all'Isola dei Famosi, l'ex modello e attore Sergio Muñiz, le showgirl Carmen Di Pietro e Laura Cremaschi, Ilona Staller/Cicciolina con il figlio Ludwig ma anche Luca Betti, pilota ed ex concorrente di Pechino Express, ma anche compagno di Laura Torrisi.

