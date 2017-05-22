Martina Luchena dopo Uomini e donne ha trovato l’amore? Indizi su Instagram

Uomini e donne trono classico gossip: Martina Luchena si è fidanzata? Il dettaglio che incuriosisce

Martina Luchena è stata una delle corteggiatrici del trono classico di Riccardo Gismondi più amata dal pubblico. Purtroppo il tronista ha scelto la sua rivale Camilla Mangiapelo e per mesi su Instagram sono volate frecciatine. Oggi però Martina e Camilla si ignorano e la Luchena sembra aver superato la delusione. L’ex corteggiatrice ha preferito buttarsi a capofitto nel lavoro e, anche se molti sospettano che farà parte del cast di Temptation Island 3, non ci sono ancora conferme.

Di recente Martina Luchena è stata in Africa con Giulia De Lellis e Andrea Melchiorre sul set fotografico di una linea di costumi. La ragazza ha pubblicato qualche scatto su Instagram. Proprio la vicinanza con l’ex corteggiatore e fidanzato di Valentina Dallari ha scatenato il gossip su un presunto flirt, ma a quanto pare i due sono solo amici. Nel cuore di Martina Luchena infatti ci potrebbe essere qualcun altro che conosce molto bene: il suo ex ragazzo.

La giovanissima ex corteggiatrice di Riccardo Gismondi ha pubblicato alcune fotografie su Instagram Stories in compagnia dell’ex fidanzato. Forse Martina Luchena è una di quelle che “certi amori non finiscono… fanno dei giri immensi e poi...” vengono immortalati su Instagram. In uno scatto pubblicato sul profilo fan di Martina si vede proprio lei che bacia appassionatamente il ragazzo. Deluse le aspettative di chi voleva rivedere la Luchena in tv a settembre sul trono classico di Uomini e donne anche se è ancora troppo presto per capire quale sarà il prossimo passo dal punto di vista sentimentale. Continuate a seguirci per essere sempre informati sui gossip dei volti più amati del trono classico di Uomini e donne.