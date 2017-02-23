Home Attualità La Porta Rossa anticipazioni seconda puntata Rai2: il segreto di Cagliostro, Anna delusa e ferita

La Porta Rossa anticipazioni seconda puntata Rai2: il segreto di Cagliostro, Anna delusa e ferita

di Redazione 23/02/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

La prima puntata della fiction interamente girata a Trieste, La Porta Rossa, ha tenuto col fiato sospeso milioni di telespettatori di Rai2, assetati di curiosità e di sapere subito le anticipazioni della seconda puntata in onda domani, venerdì 24 Febbraio 2017. Lino Guanciale e Gabriella Pession sono i protagonisti di questa serie televisiva ideata da re del noir Carlo Lucarelli, interpretando rispettivamente il commissario Cagliostro e sua moglie Anna. Cosa succederà durante il secondo appuntamento? Anna rimarrà delusa e ferita scoprendo un segreto del marito ormai defunto? Le anticipazioni e le ultime news riguardo la serie La Porta Rossa promettono di lasciare col fiato sospeso i telespettatori di Rai2. Nel secondo appuntamento, in onda venerdì 24 Febbraio 2017, svelano che il commissario Cagliostro incontrerò Jonas durante il suo funerale (interpretato da Andrea Bosca). E’ un defunto che gli rivela come si fa ad interagire con il mondo dei vivi. Per questa ragione, il commissario si recherà da Vanessa, una sensitiva, per chiedere aiuto e scoprire il responsabile della sua morte: la donna accetta a patto che la aiuti a scoprire chi ha ucciso i suoi genitori. Anna, la moglie di Cagliostro, inizierà ad indagare per conto suo, scoprendo un segreto del marito e sentendosi delusa e ferita da lui, tanto che cerca conforto nel collega Piras, ovvero Ettore Bassi. Nel frattempo, Cagliostro sospetta dell’ispettore Paoletto: a Trieste si preannunciano dei colpi di scena mozzafiato. La Porta Rossa infatti è stata interamente girata a Trieste: indimenticabile la scena dell’Ursus, una specie di gru alta 80m da cui Cagliostro, alias Lino Guanciale, può osservare tutta la città. L’attore, dimostrando coraggio, ha girato la maggioranza delle scene senza controfigura, compresa quella in equilibrio sul traliccio a 60 m di altezza. Oltre a lui e a Gabriella Pession, il cast della serie ideata da re del noir Carlo Lucarelli comprende Ettore Bassi, Andrea Bosca, Valentina Romani, Ivan Zerbinati, Alessandro Mizzi, Fausto Sciarappa, Antonio Gerardi e Gaetano Bruno. La trama è degna di un giallo: Cagliostro e la moglie Anna sono una coppia che si ama, ma che non sa comunicare, finché lui non viene ucciso con un colpo di pistola. Invece di attraversare la porta rossa, unica via tra la vita e la morte, decide di scoprire il responsabile della sua morte e di proteggere la moglie. Se la prima puntata su Rai2 è stata mozzafiato, dopo aver letto le anticipazioni, non viene voglia di sintonizzarsi sul canale venerdì 24 Febbraio 2017? 7?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp