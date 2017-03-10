Caricamento...

Masterchef Italia 6 Finale, chi ha vinto il cooking show di Sky 1

10/03/2017

E’ Valerio Braschi il vincitore della sesta edizione di Masterchef. 18 anni, romagnolo, l’aspirante cuoco si è aggiudicato il primo posto del cooking show in onda su Sky 1. I giudici Carlo Cracco, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo sono rimasti colpiti dal mix tra tradizione e novità. Valerio, sin dalle prime puntate, si era distinto sugli altri concorrenti per grinta, talento culinario e simpatia: il suo successo è stato pronosticato dall’inizio del programma, anche se insidiato dall’avvocatessa Crisitna di San Marino e che ha dato, anche nelle fasi finali, del filo da torcere alla Finale di Masterchef Italia 6. Il vincitore di Masterchef Italia 6 Valerio Braschi nella Finale ha convinto veramente tutti, ovvero pubblico, critica, concorrenti e infine gli stessi giudici che lo hanno incoronato vincente.  D’altronde, era un verdetto abbastanza scontato: quasi mai, nel corso della trasmissione culinaria in onda su Sky 1, aveva trovato un difetto nel suo stile di cucina. Difetti caratteriali purtroppo sì: l’aspirante cuoco romagnolo è stato un po’ spaccone, anche se mai sopra le righe. La sfida finale di Masterchef è stata a tre e ha mostrato Valerio alle prese con un menù degustazione che però aveva un punto debole, ovvero il dolce. Le critiche dei giudici Carlo Cracco, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo sono state molto dure riguardo la porzione piccola e sul sapore che non ha convinto, ma per il futuro vincitore non ci sono stati problemi a battere le sfidanti Gloria e Cristina. La vittoria di Valerio Braschi alla Finale di Masterchef Italia 6 ha messo tutti d’accordo, sia pubblico reale, sia pubblico social. Sempre pungente e ipercritico, il web tende sempre a non perdonare mai, ma l’innato talento del giovane romagnolo, che addirittura è riuscito in passato a creare un piatto con il plancton, e il suo trionfo ha fatto guadagnare solo complimenti al concorrente 18enne. L’ultima volta s Masterchef Italia per Carlo Cracco è stato il trionfo del talento culinario e della cucina: chissà se Valerio farà parte della sua brigata: alcuni ex concorrenti hanno trovato lavoro in cucine rinomate, ma grazie al cooking show promosso da Sky 1, ad oggi alcuni lavorano per Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo.
