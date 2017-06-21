Caricamento...

Anticipazioni Un Medico In Famiglia 11: ci sarà Nonno Libero?

Ormai è raro trovare un italiano che non conosca la serie di Un Medico In Famiglia e i suoi protagonisti, soprattutto Nonno Libero, interpretato da Lino Banfi. Ma ci sarà questo personaggio per l’undicesima stagione?  Le anticipazioni e le news al riguardo sono veramente poche, ma quel che è certo è che bisogna aspettarsi di tutto. Inoltre, Lino Banfi ha rilasciato una lunga intervista a TV Sorrisi e Canzoni e, in occasione dei 20 anni della fiction, ha rivelato che si faranno le cose in grande e con novità incredibili e strepitose. Cosa succederà durante Un Medico In Famiglia 11? Le anticipazioni riguardo Un Medico In Famiglia 11 rivelano che Nonno Libero ha fatto un patto con gli autori ancor prima che inizino le riprese: Lino Banfi sarà presente con il suo personaggio per tutte le 13 puntate della serie e non si prenderà nessuna vacanza. Per i 20 anni di Un Medico In Famiglia ci sarà anche una bella novità, oltre alla presenza confermata di Giulio Scarpati e Milena Vukotic a fianco del popolare attore pugliese, nei panni della moglie-suocera e del figlio medico Lele. I 20 anni di Un Medico In Famiglia porteranno la famiglia Martini nel Nord Italia, lasciando Roma. Nonno Libero sarà presente anche per questa novità: l’attore Lino Banfi ha dichiarato che il personaggio da lui interpretato  lo ha aiutato a migliorarsi come nonno nella vita reale, specialmente con la sua vera nipote, gelosa della piccola Annuccia. Non ci resta che attendere la fine delle riprese e altre anticipazioni in vista dell’undicesima stagione della fiction Rai, con il suo traguardo importante.
