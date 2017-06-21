Caricamento...

Multe estate 2017, tre sanzioni per i finestrini aperti

Redazione Avatar

di Redazione

21/06/2017

Alzi la mano chi sapeva che l’uso sbagliato del finestrino potesse comportare una sanzione. Ebbene, la maggioranza delle multe dell’estate 2017 rischiano di essere erogate per l’uso improprio, in sosta o in movimento, dei finestrini dell’auto. Brutte abitudini diffuse che molti automobilisti mettono in atto inconsapevolmente, senza sapere che si tratta di vere e proprie violazioni del Codice Della Strada. Ci sono in particolare tre sanzioni trabocchetto molto frequenti per i guidatori che si ostinato a lasciare i finestrini aperti, vediamo quali sono. Chi viaggia con il proprio amico a quattrozampe a bordo, dovrebbe tenere sempre il finestrino abbassato per fargli prendere aria, facendo in modo che il cane non possa sporgere la testa. Inoltre, è vietato lasciare l’auto parcheggiata con l’animale dentro, magari sotto il sole. Questa regola vale anche in caso di finestrini aperti: oltre alle multe, ci si becca anche una denuncia penale per maltrattamento di animale. Il rischio di multe salate per l’estate 2017 e per tutto l’anno è elevato, visto che molti, approfittando del viaggio e complice qualche distrazione, gettano incuranti fazzoletti, mozziconi di sigaretta e altra immondizia fuori dal finestrino. Chi getta cose o rifiuti dai finestrini aperti dell’auto deve essere sanzionato, punto e basta. Una delle tre sanzioni più comuni collegata ai finestrini dell’auto è quella derivante da una cattiva e inconsapevole abitudine degli automobilisti e che fanno guadagnare alla Polizia Municipale i soldi delle multe: lasciare l’auto in sosta con uno o più finestrini abbassati. Col caldo, è quasi un obbligo trovare refrigerio e preservare la macchina dal calore rovente del sole, quindi si usa quest’accortezza per far circolare un po’ di aria nell’abitacolo. Il Codice della Strada impone di non lasciare il veicolo in condizioni tali da rendere possibile furto e danneggiamenti. Le multe sono salate, visto che partono da 41 Euro fino a 168 Euro, sia in caso di fermata, sia in caso di sosta: la sanzione si applica anche a chi lascia la macchina anche qualche minuto in seconda fila.
