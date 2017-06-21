Multe estate 2017, tre sanzioni per i finestrini aperti

Alzi la mano chi sapeva che l’uso sbagliato del finestrino potesse comportare una sanzione. Ebbene, la maggioranza delledell’estaterischiano di essere erogate per l’uso improprio, in sosta o in movimento, dei finestrini dell’auto. Brutte abitudini diffuse che molti automobilisti mettono in atto inconsapevolmente, senza sapere che si tratta di vere e proprie violazioni del. Ci sono in particolaretrabocchetto molto frequenti per i guidatori che si ostinato a lasciare i, vediamo quali sono. Chi viaggia con il proprio amico a quattrozampe a bordo, dovrebbe tenere sempre il finestrino abbassato per fargli prendere aria, facendo in modo che il cane non possa sporgere la testa. Inoltre, è vietato lasciare l’auto parcheggiata con l’animale dentro, magari sotto il sole. Questa regola vale anche in caso di finestrini aperti: oltre alle multe, ci si becca anche una. Il rischio diper l’e per tutto l’anno è elevato, visto che molti, approfittando del viaggio e complice qualche distrazione, gettano incuranti fazzoletti, mozziconi di sigaretta e altra immondizia fuori dal finestrino. Chi getta cose o rifiuti dai finestrini aperti dell’auto deve essere sanzionato, punto e basta. Una dellecollegata ai finestrini dell’auto è quella derivante da una cattiva e inconsapevole abitudine degli automobilisti e che fanno guadagnare alla Polizia Municipale i soldi delle multe: lasciare l’auto in sosta con. Col caldo, è quasi un obbligo trovare refrigerio e preservare la macchina dal calore rovente del sole, quindi si usa quest’accortezza per far circolare un po’ di aria nell’abitacolo. Ilimpone di non lasciare il veicolo in condizioni tali da rendere possibile furto e danneggiamenti. Le multe sono salate, visto che partono da 41 Euro fino a 168 Euro, sia in caso di fermata, sia in caso di sosta: la sanzione si applica anche a chi lascia la macchina anche qualche minuto in seconda fila.