Home Intrattenimento Uomini e Donne gossip Rosa Perrotta: Pietro Tartaglione attacca Alex Adinolfi

Uomini e Donne gossip Rosa Perrotta: Pietro Tartaglione attacca Alex Adinolfi

di Redazione 06/05/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Polemiche a non finire dopo ogni registrazione della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne: l’oggetto del contendere è la bella tronista Rosa Perrotta, molto avvenente e sensuale. Il gossip su di lei impazza, e i telespettatori del dating show condotto da Maria De Filippi non sanno più se darle fiducia o sospettare che sia seduta sull’ambita sedia solo per notorietà, come sostiene il suo più accanito accusatore, Gianni Sperti. Anche i suoi corteggiatori convincono poco, ma le ultime news suggeriscono che tra Pietro Tartaglione e Alex Adinolfi è scoppiata una guerra social, in cui l’uno attacca l’altro senza esclusione di colpi. Se ne parlerà durante la prossima registrazione di UeD, magari rubando la scena alla scelta di Luca Onestini tra Soleil Sorgè, Giulia Latini e Cecilia Zagarrigo? La prossima registrazione del Trono Classico, salvo colpi di scena, dovrebbe essere l’ultima per l’ex Mister Italia Luca Onestini, ma il gossip che impazza sulla modella salernitana Rosa Perrotta rischia addirittura di oscurare questo evento: Luca ha tergiversato per mesi per poi decidere di compiere la scelta tra tre corteggiatrici. Molti fan della trasmissione puntano il dito contro Alex Adinolfi, accusato di essere a Uomini e Donne per ottenere visibilità gratis e non certo per conquistare la tronista. D’atro canto, la Redazione di UeD ha collezionato una miriade di segnalazioni riguardanti proprio la modella di Salerno, avvalorate da Gianni Sperti. Ma oltre agli studi Elios, i vari corteggiatori tirano fuori le armi anche sui social, visto che Alex ha attaccato sui social Pietro Tartaglione per n motivo ben preciso. Alex Adinolfi attacca Pietro Tartaglione a causa di Rosa Perrotta: il motivo? Semplice, pare che il corteggiatore del Trono Classico di Uomini e Donne, e secondo il gossip anche il favorito della tronista, abbia preso l’abitudine di frequentare il profilo del rivale, per controllarlo e metterlo in cattiva luce. Del resto, secondo le anticipazioni, l’ennesima polemica è derivata da un filmato su Instagram in cui il corteggiatore si diverte in una festa per il Primo Maggio, scherzando con una ex tentatrice di Temptation Island e a Rosa non è piaciuto per nulla. Come andrà a finire?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp