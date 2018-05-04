Home Intrattenimento Matrimonio Principe Harry, lettera anonima: Non sposare Meghan

Matrimonio Principe Harry, lettera anonima: Non sposare Meghan

04/05/2018

Dopo la nascita del terzo royal baby l'attenzione torna a concentrarsi sul matrimonio principe Harry. Il nipote della Regina Elisabetta avrebbe ricevuto una lettera che lo metterebbe in guardia dalle nozze: "Non sposare Meghan". Meghan Markle incinta? E cosa di queste ultime settimane abbiamo avuto modo di vedere l'attenzione concentrata sull'imminente nascita del terzo royal baby. Il piccolo, venuto al mondo circa due settimane fa, gode di ottima salute insieme genitori William e Kate. Le luci dei tabloid tornano ad accendersi su Meghan Markle incinta... A quanto pare, dopo il cambiamento avvenuto con la Duchessa di Cambridge Kate Middleton, ecco che l'ex star di Hollywood potrebbe arrivare all'altare non da sola, ma in compagnia di un bambino che porta in grembo. La notizia al momento non è stata ancora confermata, ma nel frattempo la famiglia dell'attrice reclama attenzioni da parte dei giornali. Il fratello di Meghan Markle in una lettera Le cose di queste ultime ore sono diffusa la notizia secondo cui il fratello di Meghan Markle avrebbe inviato una lettera al principe Harry, mettendo in guardia dell'imminente matrimonio con la sorella. Secondo quanto reso noto dai tabloid nella nella lettera sarebbe stato scritto: "Caro principe Harry, non è troppo tardi. Meghan Markle non è la donna giusta per te. Più si avvicinano i giorni del matrimonio, più è chiaro che stai compiendo L'errore più grave della storia dei Royal Wedding". Scandalo a a Buckingham Palace, cosa succede? In questa settimana e Meghan Markle sempre stata al centro dei vari gossip. Dopo le news riguardanti la gravidanza, a rovinare tutto sarebbero state delle foto scattate nel set che mostrerebbero la futura principessa in lingerie e con delle armi da fuoco in mano. In questo frangente la famiglia di Meghan Markle ha sempre cercato di opporsi a questo matrimonio, come ha fatto di recente il fratello dell'attrice cercando ricomincia il principe nero sposarla. Il perché di tale motivazione si nasconderebbe del fatto che è Meghan Markle è completamente riconoscente nei confronti del padre, che dopo averla aiutata a far carriera l'avrebbe lasciato completamente in bancarotta... Come reagirà la regina Elisabetta dopo questo nuovo scandalo a Buckingham Palace?

