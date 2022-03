Antonio Spinalbese: chi è l’ex fidanzato di Belen Rodriguez?

Antonio Spinalbese, classe 1995, originario di Torre del Greco, si è trasferito a Parma a 10 mesi e successivamente a La Spezia, dove ancora vive attualmente. E’ un fotografo e hair stylist. Il giovane ha vissuto una situazione familiare abbastanza difficile a causa dei tradimenti del padre e del divorzio dei genitori, che lo hanno portato ad assumersi la responsabilità delle due sorelle minori. Successivamente alla morte del padre, si è trasferito a Milano per diventare hair stylist. Oltre alla passione per i capelli, Spinalbese ha anche la passione per l’arte e la fotografia, che lo porta spesso a viaggiare per immortalare momenti e luoghi. Quando ha cominciato ad avere un po’ di popolarità, ha deciso di tutelare da gossip e voci, la madre e le sorelle “chiudendole in casa”.

Ha lavorato in uno degli studi più importanti di Milano, ovvero Aldo Coppola ubicato sul Corso Garibaldi, dove ha avuto la possibilità di avere un contatto con vip e celebrità dello spettacolo. Ha lasciato il suo lavoro proprio per dedicarsi alle sue due passioni: arte e fotografia, come anticipato già in precedenza. Nonostante non faccia parte del mondo della televisione o del jet set, Spinalbese ha moltissime amicizie con personalità famose, basta pensare agli amici che ha sui social. Ha anche un secondo profilo riservato alle foto scattate da lui. Della vita sentimentale di Antonino si sa che prima di Belen abbia avuto una relazione lunga quattro anni con Chiara Maria Mannarino.

Antonio Spinalbese e la relazione con Belen Rodriguez

Belen Rodriguez, che ha conosciuto Antonio ad una festa, ha dichiarato subito di aver avuto un colpo di fulmine con il giovane ragazzo, colpita dai suoi lineamenti. La coppia da quel momento è sempre stata molto unita ed è stata spesso beccata da paparazzi. Anche Santiago ha da subito preso bene la relazione della madre con Antonio Spinalbese, infatti, Belen cercava di trattarlo come amico davanti al figlio, ma una volta pronunciò la parola “Amore” riferendosi ad Antonino, e il piccolo Santiago rispose: ”mamma fidanzati con lui credo che sia arrivato il principe azzurro”.

Antonio Spinalbese: l’amore per la piccola Luna Marì

Dalla coppia è nata la piccola Luna Marì e dopo la rottura con Belen, Antonio Spinalbese avrebbe dichiarato di avere solo una donna nella sua vita, postando la foto di una fede con un nome inciso: Luna Marì. L’immagine e la dichiarazione d’amore verso sua figlia hanno commosso la maggior parte dei follower di Antonino, che hanno commentato quanto visto con delle parole veramente affettuose.