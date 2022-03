Grande soddisfazione per vicesindaco e consiglieri di Palermo, a seguito di una decisione particolarmente felice per la città. Villa Costa riapre ufficialmente il 30 marzo 2022, a seguito di una decisione presa in videoconferenza venerdì 4 marzo 2022. L’intervento del Comitato dei cittadini, che ha voluto fortemente la riapertura del parco, è stato decisivo: finalmente, a seguito di ben quattro anni di distanza, i cittadini di Palermo potranno godere di un’area verde particolarmente importante e simbolica.

La riapertura di Villa Costa a Palermo il 30 marzo 2022

Da quando era stata chiusa nel 2018, Villa Costa era diventata un luogo all’interno del quale imperversava il vandalismo. Si tratta di uno dei polmoni verdi della città di Palermo, oltre che di un simbolo importantissimo: il parco è dedicato, infatti, al magistrato Gaetano Costa assassinato dalla mafia.

La decisione di riaprire Villa Costa a Palermo il 30 marzo del 2022 è avvenuta a seguito di una videoconferenza che si è tenuta il 4 marzo del 2022, a cui hanno partecipato il vicesindaco Fabio Giambrone, l’assessore Sergio Marino, il consigliere Caterina Orlando, i componenti della Terza Commissione Consiliare Paolo Caracausi e Massimo Giaconia, i rappresentanti di Reset e degli uffici comunali, il capo area del Settore verde e vivibilità.

La soddisfazione di vicesindaco e consiglieri di Palermo

La riapertura di Villa Costa a Palermo fissata per il 30 marzo 2022 ha destato grande soddisfazione per vicesindaco e consiglieri di Palermo, che hanno permesso di giungere a questa storica decisione. Paolo Caracausi, Presidente della Terza Commissione, ha dichiarato a tal proposito: “Non possiamo che esprimere la nostra soddisfazione per l’annunciata apertura di Villa Costa per la fine del mese di marzo. I lavoratori del Comune e delle aziende partecipate hanno quasi completato i lavori di messa in sicurezza della villa e la sistemazione del verde. L’impegno assunto dal vicesindaco Fabio Giambrone e dall’assessore Sergio Marino di ridare questo spazio verde ai cittadini è stato rispettato. Importante è stata la partecipazione e i solleciti pervenuti dalla cittadinanza attiva che si è costituita in comitato e che è stata da pungolo per tutti noi. La Terza Commissione è stata sempre al fianco dei cittadini ed è sempre intervenuta a tutela di questo spazio che riteniamo sia fondamentale in questa parte della città. Il lavoro non è finito: dobbiamo ancora recuperare la parte in muratura vandalizzata e far sì che i giochi preventivati vengano collocati al più presto. La vigilanza dei luoghi è fondamentale per evitare nuovi episodi di vandalismo”.

Anche il consigliere Caterina Orlando ha espresso la sua grande gioia, spiegando che “la riapertura di Villa Costa è un evento importante per la nostra città. Oggi più che mai, infatti, si ha necessità di evadere dall’isolamento generato dal Covid e godere di aree verdi per passeggiare, socializzare e svagarsi serenamente. Ogni luogo restituito alla cittadinanza è una affermazione del principio di condivisione del bene comune”.