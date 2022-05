Una novità importantissima è prevista per tutti i videogiocatori di sparatutto e gli amanti di videogiochi in prima persona. Apex Legend, infatti, arriva anche su smartphone, attraverso la nuova versione Apex Legend mobile che è disponibile a partire dal 17 maggio 2022 alle ore 6. Il team di Electronic Arts, infatti, all’alba della tredicesima stagione di Apex Legend, ha deciso di sviluppare un videogioco direttamente su smartphone, per prevedere una più rapida diffusione del titolo e, soprattutto, per garantire ai videogiocatori di tutto il mondo di confrontarsi attraverso un Battle Royale presente anche su mobile. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito Apex Legend mobile e a proposito del costo e dell’ora a partire dalla quale sarà possibile giocare direttamente su smartphone.

Apex Legend Mobile cos’è e come funziona

Apex Legend mobile è una nuova applicazione sviluppata da Electronic Arts, che si occupa della realizzazione e della gestione di Apex Legends, Battle Royale famosissimo in tutto il mondo che ha conquistato i videogiocatori nel corso degli anni, in virtù di una tipologia di gioco che ha sicuramente sorpreso in molti per potenzialità, caratteristiche e funzionalità. Adesso, come già accaduto in passato per altri giochi come Call of Duty mobile, anche Apex Legend diventa un gioco per smartphone, attraverso la nuova applicazione Apex Legend mobile.

Quando si può scaricare Apex Legend Mobile?

Apex Legend mobile è disponibile a partire dalle ore 6 del fuso orario italiano, chiaramente di martedì 17 maggio 2022. Il videogioco sviluppato da Electronic Arts è stato pensato in una fascia oraria specifica, in modo da garantire che tutti possono scaricare l’applicazione più o meno nello stesso momento. Per quanto l’applicazione, infatti, è stata lanciata a partire dalle ore 6 del 17 maggio 2022, orario a partire dal quale è possibile scaricare l’applicazione su Play Store e Apple Store, i videogiocatori di tutto il mondo hanno potuto scaricare l’applicazione anche durante la notte tra il 16 e il 17 maggio 2022, trattandosi di un orario indicativo.

Come scaricare Apex Legend Mobile?

Apex Legend mobile è disponibile su smartphone attraverso Apple Store e Play store. Non ci sono differenze nella applicazione se si utilizza un sistema operativo Android o iOS, dal momento che l’applicazione di Electronic Arts è stata pensata è sviluppata per garantire la migliore giocabilità possibile per i videogiocatori di tutto il mondo.

Quanto costa Apex Legend Mobile?

Apex Legend mobile è assolutamente gratuita e potrà essere scaricata da tutti coloro che lo vorranno direttamente sul proprio smartphone. Ovviamente, il peso complessivo della applicazione è elevato, dunque l’unico costo che bisognerà sostenere sarà in termini di GB eccessivi. Qualora si voglia investire all’interno del gioco, per miglioramenti, skin e potenziamenti vari, la scelta sarà assolutamente libera e facoltativa da parte del giocatore, sulla scia di tutti gli altri Battle royale presenti nel mercato.