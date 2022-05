Dichiarazione dei redditi 2022: scadenza e come accedere al modello 730 precompilato

Arriva il momento dell’anno più ostico per molti italiani che, a partire dalla fine del mese di maggio, si ritroveranno in periodo di dichiarazione dei redditi 2022. L’Agenzia delle entrate mette a disposizione di tutti, a partire da lunedì 23 maggio 2022, il modello 730 precompilato. Dal 31 maggio del 2022 sarà possibile accedere al modello servendosi di diverse procedure, tra cui SPID, Carta nazionale dei servizi o carta d’identità elettronica. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito della dichiarazione dei redditi, della scadenza della stessa e di tanto altro ancora.

Dichiarazione dei redditi 2022: tutte le scadenze da tenere a mente

Nel prendere in considerazione tutte le scadenze previste per quel che concerne la dichiarazione dei redditi 2022, c’è da considerare 4 date nello specifico. Per il modello 730 precompilato, come già precedentemente detto, la prima data da prendere in considerazione è il 23 maggio 2022, a partire dalla quale sarà disponibile il modello 730 precompilato che, però, sarà accessibile solo a partire dal 31 maggio.

Le altre date da tenere bene a mente sono: il 6 giugno per quanto riguarda l’invio del modello redditi correttivo, che servirà a correggere o sostituire il modello 730 o il modello redditi già inviato; il 20 giugno, entro il quale annullare l’invio del modello 730 compilato. In ultimo, la scadenza da considerare per l’invio del modello 730 precompilato è il 30 settembre, mentre il modello redditi va inviato necessariamente entro il 30 novembre.

Come accedere al modello 730 precompilato

Per tutti coloro che si chiedono come accedere al modello 730 compilato, la data utile da prendere in considerazione è lunedì 23 maggio 2022. In questa data, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione il modello per gli italiani. Tuttavia, in questa data sarà possibile soltanto visualizzare il modello, a cui si potrà accedere a partire dal 31 maggio 2022, servendosi di SPID, Carta nazionale dei servizi o carta d’identità elettronica. Successivamente, bisognerà procedere con la modifica dei dati, l’integrazione delle informazioni e l’invio della dichiarazione dei redditi 2022 all’Agenzia delle entrate.