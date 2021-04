Apparecchio invisibile: una soluzione innovativa per denti più belli e sani

Oggi l’odontoiatria ha fatto passi da gigante, e ci sono tantissime soluzioni per chi ha bisogno di “raddrizzare” i denti e migliorare il proprio sorriso. Tra le varie soluzioni proposte una delle più moderne e innovative è l’apparecchio invisibile.

Quando i denti sono disallineati oppure storti, bisogna correggere la loro posizione non solo per un motivo estetico ma anche per masticare meglio e per evitare successive complicazioni.

L’apparecchio invisibile è una soluzione proposta da diversi professionisti competenti come il Dott.Claudio Santori, in quanto permette di risolvere il problema dei denti storti in modo più veloce e senza problematiche a livello estetico.

Se si desidera avere nuovamente un sorriso splendido e al contempo eliminare problematiche future, scegliere gli apparecchi invisibili può essere una buona idea in quanto danno ottimi risultati anche in età adulta, senza però che si noti quando lo s’indossa. Ma vediamo insieme come funziona e quali sono i vantaggi offerti da un apparecchio invisibile per i denti.

Apparecchio invisibile: come funziona?

Una volta per riuscire a correggere la dentatura bisognava indossare apparecchi non solo molto scomodi ma anche esteticamente brutti da vedere. Oggi i dentisti offrono invece come soluzione: l’apparecchio invisibile.

L’apparecchio ortodontico invisibile è costituito di un materiale trasparente che dunque passa completamente inosservato mentre risolve il problema di una dentatura storta. Con quest’apparecchio è possibile sia correggere i problemi di malocclusione sia i denti storti senza essere costretti a mettere quello tradizionale.

Il sistema F22 prevede la realizzazione di un apparecchio ortodontico removibile chiamato allineatore, che va a coprire completamente le arcate dentali. Queste devono essere obbligatoriamente realizzate su misura per la dentatura del cliente, con un materiale plastico completamente trasparente, pensato per riuscire ad eliminare i problemi d’allineamento.

L’apparecchio non è solo un’opzione estetica, ma offre anche un’ottima riuscita in termini di risultati. Infatti, quest’apparecchio è morbido, realizzato su misura, e permette grazie al materiale altamente elastico che trasmette delle forze costanti e leggere per un trattamento finale che sia confortevole oltre che rapido.

Quali sono i principali vantaggi dell’apparecchio invisibile?

Quali sono i vantaggi principali che portano sempre più persone a scegliere l’apparecchio invisibile? Ormai la maggior parte delle persone richiede quest’apparecchio invece di quello tradizionale, perché offre numerosi vantaggi che non si limitano alla sfera estetica ma anche a quella pratica.

Il primo vantaggio è sicuramente comportato dall’impatto estetico. Con un modello d’apparecchio invisibile su misura si potrà sorridere tranquillamente, non ci sentirà a disagio a parlare con gli altri, sarà meno fastidioso indossare l’apparecchio per tutto il tempo necessario. Ci si sente meno a disagio e si riesce a portare a termine la cura dentale con maggiore tranquillità.

I nuovi apparecchi dentali invisibili offrono degli ottimi risultati nel corso del tempo. Infatti, il trattamento non richiede un lungo periodo per ottenere una dentatura finalmente perfetta. In genere si possono raddrizzare i denti in un periodo che va da un minimo di sei mesi fino a un massimo di diciotto mesi.

Bisogna precisare che non tutti i problemi possono essere risolti con un apparecchio invisibile, nella maggior parte dei casi, non eccessivamente problematici, però si può utilizzare tranquillamente. Si consiglia comunque di chiedere sempre consiglio al dentista, per essere certi che sia la soluzione ideale al proprio problema.

Tra i vantaggi dell’apparecchio invisibile c’è di certo un comfort maggiore durante tutto il periodo in cui lo s’indossa. Infatti, questa soluzione è pensata per riuscire a raddrizzare i denti ma senza dover irritare le mucose della bocca, quindi senza spiacevoli inconvenienti o fastidi.

Essendo realizzata su misura la mascherina, questa viene adattata man mano. Dopo un tot di mesi o settimane, infatti si procede alla realizzazione di una nuova mascherina, per aiutare i denti a ritornare alla loro posizione iniziale.