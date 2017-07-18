Home Intrattenimento Apple: tutte le novità sul nuovo iPhone 8

Apple: tutte le novità sul nuovo iPhone 8

di Redazione 18/07/2017

Il fermento cresce per tutti gli appassionati del genere. Il nuovo prodotto Apple stravolgerà tutto quelli a cui gli amanti della mela sono abituati. Il nuovo iPhone 8 è pronto per cambiare gli stereotipi dei prodotti a cui abitualmente siamo stati sottoposti in questi anni. La casa produttrice ha confermato che alcune delle indiscrezioni lanciate dal web in questo periodo, potrebbero corrispondere al vero. La prima, grande novità in casa Apple è senza dubbio l'assenza del componente Touch ID. Per una caratteristica che si perde però ce ne sono tante altre che arrivano pronte a stupire. E' stato infatti studiato e previsto un nuovissimo sistema di scansione facciale tridimensionale. Sul nuovo iPhone 8, sarà infatti presente un'ampia superficie di interazione, grazie ad un bordo unico dove saranno posizionati lo speaker e la fotocamera frontale. Le dimensioni saranno quelle di un dispositivo da 5.8 pollici con un design top di gamma ed ottimizzato. Paragonandolo ad un prodotto già presente sul mercato, si può immaginare un dispositivo simile, in quanto a dimensioni al più noto iphone 7 plus, ultimo modello lanciato da Apple sul mercato. Tutto questo e molto altro previsto per quando? Ancora nessuna data ufficiale, nessuna conferma avuta dalla casa produttrice. Si pensa e si dice però che la possibile uscita del nuovo iPhone 8 sia prevista per settembre 2017 mentre la commercializzazione e quindi l'acquisto del nuovo prodotto Apple, invece sia stimato per ottobre 2017. Siete pronti a scoprire tutte le novità di questo prodotto che rivoluzionerà la storia della tecnologia?

