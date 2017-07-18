Bocciata la riforma sanitaria americana, Donald Trump minaccia di abolire Obamacare

Schiaffo politico a Donald Trump: salta la nuova riforma sanitaria dopo la bocciatura della seconda versione

Il presidente degli Stati Uniti D’America Donald Trump è su tutte le furie dopo il secondo stop alla riforma sanitaria. I repubblicani hanno fatto saltare la seconda revisione e hanno chiesto di congelare la legge attuale per altri due mesi o almeno sino a quando non verrà proposta una soluzione più adeguata. Per il presidente Trump questa è una vera e propria catastrofe dal punto di vista politico visto che i repubblicani hanno osato disobbedire alla sua volontà di demolire Obamacare.

Altri due senatori repubblicani infatti si sono opposti al testo della riforma sanitaria proposta al Senato che dovrebbe sostituire quella varata dall’ex presidente Barack Obama. Con 52 voti su 100 è impossibile proseguire. Gli ultimi due voti sfavorevoli sono quelli di Mike Lee dello Utah e Jerry Moran del Kansas e si aggiungono a quelli di domenica, dei senatori Susan Collins del Maine e Rand Paul del Kentucky. Con soli 47 voti Trumpcare può essere considerata bocciata il presidente non riesce a darsi pace.

Donald Trump e l’annuncio su Twitter: abolire Obamacare e ricominciare da zero

Nella notte il presidente Donald Trump ha scritto su Twitter: «Republicans should just REPEAL failing ObamaCare now & work on a new Healthcare Plan that will start from a clean slate. Dems will join in!». In sostanza ha annunciato che manterrà fede alla sua promessa di abolire Obamacare, si lavorerà ad una nuova legge sanitaria e i democratici si uniranno. Dopo la bocciatura della seconda versione si voterà solo per l’abolizione dell’attuale legge. E gli Stati Uniti sprofondano nell’incertezza visto che la soluzione del presidente Donald Trump rischia di lasciare milioni di americani senza un’adeguata assistenza sanitaria sino al raggiungimento dell’accordo con i repubblicani che al momento è improbabile. La riforma sanitaria di Donald Trump è stata bocciata per diversi motivi, secondo Moran comporta un aumento della spesa federale sanitaria, mentre per Lee è simile all’Obamacare. Intanto il capo della maggioranza al senato McConnell è già a lavoro su un nuovo testo.