Assenteisti Aeroporto di Catania, timbravano il cartellino e poi andavano al mare
di Redazione
18/07/2017
Ancora assenteisti in Sicilia, questa volta nel mirino del ciclone troviamo l'Aeroporto di Catania. Secondo quando pubblicato dal giornale regionale, LiveSicilia, alcuni dipendenti dopo aver timbrato il cartellino preferivano andare al mare piuttosto che lavorare. Lo scandali degli assenteisti continua a fare le sue vittime in Sicilia, questa volta però non si tratta di dipendenti comunali o regionali... Le persone finite nel mirino degli assenteisti sono dipendenti della Sac Service, l'ente pubblico che presta servizio all'interno dell'Aeroporto di Catania, dopo aver timbrato il cartellino lasciavano il posto di lavoro per dedicarsi ai propri impegni personali. Secondo quanto emerge della testa giornalistica siciliana, LiveSicilia, i dipendenti dell'azienda sarebbero stati sorpresi al mare nei lidi del litorale catanese, in palestra e in altri posti proprio durante l'orario lavorativo. La vicenda degli assenteisti nella regione siciliana è una cosa assai nota da anni, sotto la luce dei riflettori sono finiti diversi dipendenti comunali, alcuni casi eclatanti accaddero nel comune di Acireale e nel messinese. Il modus operandi dei furbetti del cartellino è sempre lo stesso, dopo aver certificato l'accesso a lavoro, in un attimo di calma via verso le proprie mete. I dipendenti Sac Service assenteisti che rischiano il licenziamento sono circa settanta, sempre secondo quanto dichiarato da quotidiano online LiveSicilia. Al momento i vari accertamenti sono al vaglio della Procura di Catania, che sta eseguendo le dovute verifiche del caso. Per quanto riguarda la Sac Service sembrerebbe che stia già provvedendo a consegnare le lettere di sospensione dal lavoro alle persone coinvolte nella vicenda.
Articolo Precedente
Emergenza migranti: interviene l'Austria
Articolo Successivo
Apple: tutte le novità sul nuovo iPhone 8
Redazione