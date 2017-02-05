Home Scienza e Tecnologia Apple Watch, arriva il brevetto per il caricatore integrato nel cinturino

di Redazione 05/02/2017

Una piccola grande novità che potrebbe però fare gola i molti appassionati di tecnologia. Apple watch, l'orologio digitale del colosso di Cupertino, avrà finalmente un cinturino innovativo con un caricatore integrato. Si tratta ancora di un brevetto e non di una certezza, su cui però la Apple starebbe già lavorando al fine appunto di presentare un nuovo modello di Apple watch ancora più innovativo dei precedenti: secondo alcune indiscrezioni e i rumors dai più esperti, si tratterebbe di un cinturino che, sfruttando minuscole celle solari integrate nello stesso, potrebbe permettere una più lunga durata del funzionamento dell'orologio e delle sue svariate funzioni. Una piccola ma grande novità che consentirà al cinturino Apple watch di supplire alla mancanza di energia elettrica. Sul punto, a nostro parere, si concentrerà la competizione più importante tra le grandi case produttrici come Samsung ed Apple. Apple brevetta un cinturino con caricatore integrato Il nuovo cinturino Apple watch potrebbe rappresentare un piccolo trampolino di lancio per una categoria, quella degli orologi digitali, che non è mai andata molto bene sul mercato. La possibilità di integrare una batteria capace di auto-ricaricasi (in tutto o in parte) è per alcuni un'idea geniale: un problema che si riscontra in questo tipo di orologi è proprio quella della batteria; molto spesso inoltre togliere dal polso la batteria potrebbe essere una vera e propria scocciatura, soprattutto per coloro che usano molto l'Apple watch per ragioni di lavoro o anche solo per praticare sport. Non si conoscono ancora molti dettagli circa il nuovo brevetto della Apple ma possiamo intuire che potrebbe trattarsi di un cinturino capace di ricaricare parzialmente o totalmente lo smartphone e magari prevedere entrambe le modalità di ricarica. Non ci resta che attendere ulteriori novità in merito.

