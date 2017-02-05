Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Meningite in Liguria: grave il barista di La Spezia, profilassi per 12 persone

Redazione Avatar

di Redazione

05/02/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Momenti di panico all'Ospedale Sant'Andrea della Spezia in Liguria, a causa della "psicosi" da meningite. A suscitare la preoccupazione sono soprattutto le gravissime condizioni del giovane barista e studente di 25 anni ricoverato nello stesso ospedale lo scorso venerdì mattina. Da quel giorno, nonostante gli accertamenti e i successivi interventi, le sue condizioni sarebbero peggiorate: secondo fonti interne, dopo ben nove analisi sul giovane e dopo l'elettroencefalogramma per monitorare i sintomi della meningite, sarebbe emersa una valutazione neurologica in peggioramento. Un caso preoccupante che ha contribuito, come inevitabile, a creare una paura diffusa tra i cittadini e i parenti più stretti. Ben 80 persone infatti si sono presentate in ospedale per effettuare una profilassi antibiotica: si tratta infatti di persone che avevano avuto contatti con lo stesso giovane, come studenti, clienti del bar dove lavora e parenti dello stesso giovane. Tuttavia la profilassi è stata prescritta soltanto per 12 persone. In nessuno di questi è stato finora riscontrato alcun sintomo che possa fare pensare alla meningite.

Psicosi da meningite in Liguria, non l'unico caso

In Liguria l'argomento meningite comincia a far preoccupare. Non si tratta infatti dell'unico caso; nelle scorse settimane ci sono stati altri casi di meningite anche se non gravi. Tuttavia la psicosi è sempre più diffuso ed farmaci non sono sempre disponibili tanto che molte persone che avevano bisogno di sottoporsi a profilassi sono state indirizzate verso alcune farmacie della stessa e di altre città. Negli scorsi giorni ben trecento persone sono state complessivamente ricevute dagli uffici per assistenza sanitaria e per accertamenti precauzionali. Una situazione riscontrabile attualmente in molte città d'Italia dove molte persone hanno preferito ricorrere al vaccino per prevenire la stessa meningite.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Striscia la Notizia anticipazioni Tv, Veline addio

Articolo Successivo

Apple Watch, arriva il brevetto per il caricatore integrato nel cinturino

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

22/11/2025

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

22/11/2025

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

18/11/2025