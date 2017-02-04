Home Attualità UeD news ex tronisti: Lucas Peracchi si è sposato

di Redazione 04/02/2017

Il suo nome è stato a lungo in ballo come naufrago all’Isola dei Famosi 2017, anche negli ultimi giorni come eventuale sostituto di Andrea Marcaccini. E invece Lucas Peracchi aveva in canna un’altra clamorosa sorpresa per i suo fans: le ultime news di gossip infatti confermano che dopo un fidanzamento breve e intenso l’ex tronista di Uomini e Donne ha sposato Silvia Corrias. Una cerimonia civile in grandissimo segreto, perché fino alle ultime ore non era uscita nessuna anticipazioni di gossip sulla possibilità che o due ragazzi di dicessero sì così presto. E invece ancora una volta Lucas Peracchi ha spiazzato tutti postando su Instagram un’immagine insieme alla sua Silvia che tiene in mano il bouquet e un messaggio che ha spiazzato tutti: “C’è chi parla di eventuali nozze, e chi millanta il grande amore, tutto in televisione… e c’è chi invece fa i fatti ed ha un rispetto talmente grande del suo amore da vivere i momenti privati solo per sé… custodendoli con gelosia”. E ga accompagnato il messaggio con hashtag come married, #reallove #thiisnottv e #controtutti. L’ex tronista di UeD, molti discusso sia per come ha abbandonato il trono che per il suo breve flirt estivo con la ‘Bonas’ finito con accuse reciproche, ha voluto do così dimostrare che la sua storia con Silvia è reale e non costruita a tavolino mentre altri che hanno fatto il percorso con lui al dating show di Maria De Filippi, anche se non ha fatto nomi, fanno promesse al vento. Dopo tante delusioni e polemiche Lucas ora sembra veramente felice.

