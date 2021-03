Aprire una SRL: cosa fare e come abbattere i costi

Nel mondo imprenditoriale nostrano, la tipologia di società più diffusa è la SRL (Società a responsabilità limitata), una società di personalità giuridica, che offre alcuni indubbi vantaggi rispetto all’apertura di una ditta individuale. Il più importante, quello per cui svariati soggetti decidono di costituirla, è insita nel fatto che i soci rispondono solo ed esclusivamente nei limiti delle quote sociali versate.

In caso di insolvenza, di conseguenza, i soci non saranno chiamati a rispondere col proprio patrimonio mobiliare o immobiliare, fatto salvo che abbiano sottoscritto delle linee di credito (fido, prestiti, mutui, etc..) rilasciando firma fideiussoria: in qual caso, e limitatamente per la cifra ottenuta dall’istituto di credito, i titolari sarebbero chiamati a rispondere col proprio patrimonio personale qualora l’azienda non facesse fronte ai suoi impegni.

Aprire una SRL: come si costituisce il capitale sociale

L’accensione di una SRL può essere eseguita da persone fisiche o giuridiche, residenti o non residenti nel nostro paese, nel pieno rispetto di quanto previsto dal legislatore. È opportuno essere a conoscenza che il capitale sociale da versare deve essere pari ad un minimo di €.10.000,00, ad eccezione di una particolare forma di SRL, la SRLS (Società a Responsabilità Limitata Semplificata), che può essere aperta versando un solo €uro.

Nel caso della SRL, il capitale sociale deve essere versato per almeno il 25% all’atto di costituzione della medesima, mentre quello restante dovrà essere conferito annualmente attraverso la quota obbligatoria di almeno il 20% degli utili fino al raggiungimento di €.10.000,00. Lo stesso discorso è valido per la SRLS: nonostante il capitale sociale iniziale possa essere di un solo euro, si è comunque obbligati a versare il 20% degli utili maturati annualmente fino a quando non si è raggiunta la fatidica soglia di €. 10000,00.

L’apertura di una SRL implica il pagamento di alcune spese fisse come l’atto notarile, la cui cifra si attesta mediamente attorno ad €.1000,00, che possono essere azzerate – fatta eccezione per l’imposta di registro – costituendo una SRLS: in questo specifico caso, il notaio è tenuto a fornire gratuitamente i propri servizi.

Esistono, poi, alcuni obblighi da assolvere nei confronti del fisco: la già citata imposta di registro, ad esempio, ammonta a circa €.200,00, ma non è l’unica tassa da dover pagare. Il soggetto che costituisce una SRL, infatti, deve versare nelle casse dell’erario anche i diritti camerali (€.100,00 ca.) e la tassa di vidimazione annuale libri sociali da versare prima di costituire la società (€.300,00 ca.).

Aprire una SRL online: quali sono i vantaggi?

Se i costi summenzionati sono una “tantum”, da assolvere nel momento in cui la società viene creata, i seguenti sono da dover ottemperare annualmente: diritto per il deposito di bilancio (€.150,00); concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali (€.300,00); quota annua da versare alla Camera di Commercio (€.200,00).

Inoltre, i soci di una SRL dovranno farsi carico delle spese previdenziali da versare agli enti preposti per i propri dipendenti e quelle relative alla parcella del commercialista, che avrà il compito di seguire la contabilità della società. Quest’ultima spesa, per quanto ovvio, varia da professionista a professionista. E in alcuni casi, grazie al mondo del web, può risultare decisamente più conveniente, a patto che si rivolga ad un professionista serio e qualificato.

Nella grande rete telematica, d’altro canto, è possibile ottenere un servizio d’eccellenza uguale, se non addirittura superiore, a quello erogato da uno studio professionale “fisico”. E tutto ciò lo si può evincere sin dal momento in cui si decide di dare alla luce una SRL: fare la costituzione con lexdo.it, ad esempio, consente di ottenere un servizio di elevata qualità ad un prezzo estremamente concorrenziale, dando modo all’imprenditore di aprire la società in soli 7 giorni, a dispetto di una media nazionale che oscilla tra i 20/30