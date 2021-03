Dalla città alla campagna: il nuovo trend per una vita più sana

Nel corso dell’ultimo anno, l’impatto della pandemia, ha portato ad accentuare il trend che ha visto la necessità di vivere una vita più sana e libera dal caos e dalle difficoltà della vita in città. Essere bloccati all’interno di un appartamento per diversi mesi ha portato in molti a desiderare una vita in un’ambiente più sano e ampio come la campagna.

All’improvviso, si è denotato come in ambito immobiliare, sono diventati sempre più coloro alla ricerca di una villa o di una casa in campagna, o in un borgo circondato dal verde. Un incremento visto principalmente in alcune regioni, come la Toscana. Cosa che ha portato a un’impennata di richieste di casali in vendita in Toscana, ma anche ville e case con un terreno annesso.

Ma perché in molti per cambiare vita hanno scelto di trasferirsi in campagna? Scopriamolo insieme!

Perché sempre più persone scelgono di trasferirsi in campagna?

Questa rivoluzione che vede le persone allontanarsi dalla città e scegliere di vivere in campagna è stato denotato da un boom di compravendita immobiliare.

Ad acquistare case, ville e casolari in campagna ci sono principalmente coloro che lavorano in smart working o come freelance, che si dichiarano stanchi della confusione cittadina e di appartamenti da metrature minuscole. Chi può lavorare da casa infatti va alla ricerca di case con ampie metrature, ma soprattutto con annessa anche una piscina oppure un vigneto.

I lavoratori in smart working, liberi professionisti e freelance non sono gli unici a optare per una vita più sana in campagna. Infatti, i dati immobiliari rilevano che ci sono anche diverse persone che decidono di trasferirsi per investire nella campagna, che vogliono dunque non solo migliorare la qualità della vita, ma vedono nell’agricoltura, viticoltura ecc…una nuova opportunità imprenditoriale.

I fattori che rendono la campagna una soluzione sempre più adottata

I fattori che rendono la campagna una soluzione sempre più ricercata e adottata da chi vuole allontanarsi dalla città sono diversi. Chi viene dalla città, specie se ci ha vissuto per anni, è stanco di situazioni come pendolarismo, traffico, file infinite, ritmi di vita stressanti e per questo si sceglie di cambiare vita optando per la campagna.

All’inizio in molti si sentono destabilizzati dalla vita di campagna che prevede dei ritmi più lenti ma al contempo anche più confortanti e meno stressanti. Infatti, anche se il periodo d’adattamento all’inizio sembra difficile, chi ha scelto di trasferirsi in campagna ha denotato anche diversi benefici, che lo hanno convinto d’aver preso la giusta decisione.

Tra i fattori rintracciati che hanno alimentato il trend dei trasferimenti in campagna ci sono: una vita meno stressante, case più grandi e ampie, servizi accessori come piscina e giardini grandi e accoglienti. Non solo, se prima ci si allontanava dalle campagne per mancanza di infrastrutture tecnologiche e di servizi nelle vicinanze, oggi non è più così. Quindi anche nei borghi di campagna e poco distanti dalla città, si trova un’ottima ricezione internet, negozi e supermercati raggiungibili in tempi brevi.

In molti, scelgono comunque di ottenere il giusto connubio tra la vita in campagna e le esigenze cittadine. Ecco perché si cercano case, casolari o ville in borghi di campagna, ma che permettano di raggiungere le città più vicine, anche in un’ora.

Tra i motivi che spingono sempre più persone a vivere in campagna ci sono anche la possibilità di vivere una vita più sana, di dare ai propri figli uno spazio più ampio e sicuro in cui crescere, ma anche per sé stessi avere un posto dove potersi godere maggiormente il proprio tempo libero.

Infine, il trend si accentua grazie anche alla possibilità non solo di vivere una vita migliore ma anche di rispettare maggiormente l’ambiente, installando anche pale eoliche, pannelli fotovoltaici, ecc…per la produzione di energia e di acqua calda in modo eco-sostenibile.