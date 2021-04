Quali sono i vantaggi della lettura?

La lettura è uno dei più importanti processi informativi, sociali e storici dell’umanità, attraverso il quale alcuni simboli vengono tradotti per la comprensione.

Esistono varie tecniche per iniziare una lettura, a seconda dell’obiettivo che il lettore vuole raggiungere, poiché è essenziale che la lettura sia redditizia conoscere in precedenza lo scopo di detta attività e da lì trovare ciò che risponde ai desideri, interessi e bisogni, del lettore in questione.

Benefici della lettura

La lettura è fondamentale nel processo di apprendimento integrale di tutte le persone, favorisce lo sviluppo cognitivo, motorio, linguistico, emotivo e sociale fin dalla prima infanzia, promuovendo quelle abilità che ci formano come soggetti attivi e pensanti all’interno di una società, che divide gli anni di scolarizzazione in quattro cicli (pre-base, base, medio e superiore), poiché è un fenomeno che opera da una fase cruciale della nostra vita (infanzia), incoraggiando l’immaginazione e la riflessione, migliorando l’ortografia, tra l’altro

Attraverso la lettura, gli esseri umani possono iniziare a ricevere, analizzare e immagazzinare varie conoscenze, che possono essere fatte in molti modi e con obiettivi diversi, così come se è fatto per piacere o per raggiungere determinati obiettivi (educativi o lavorativi).

La lettura è una capacità complessa ed esclusiva dell’essere umano, che a sua volta dimostra la superiorità di questo rispetto agli altri esseri viventi, poiché implica che tutte le loro facoltà siano contemporaneamente compromesse e una serie di processi biologici, psicologici, affettivi e sociali che conducono lui a stabilire una relazione di particolare significato con ciò che legge e, di conseguenza, questa affascinante e particolare interazione lo porta ad una nuova acquisizione cognitiva.

La lettura rende facile esporre il tuo pensiero e abilita la capacità di pensare. Abbiamo e godiamo di più strumenti, più strumenti per esercitare il nostro pensiero e metterlo in pratica attraverso i nostri discorsi. Questo ci dà la possibilità di essere più audaci nella nostra capacità di pensare. La lettura è quindi uno strumento straordinario per il lavoro intellettuale poiché mette in azione le funzioni mentali, accelerando l’intelligenza. Questo è il motivo per cui è correlato a “PRESTAZIONI SCOLASTICHE”.

La comprensione della lettura è un’abilità di base su cui vengono mostrate una serie di capacità, che è importante instillare e promuovere fin dai primi anni di istruzione, poiché lo sviluppo delle capacità di comprensione della lettura fornisce strumenti per il mondo accademico, lavorativo e della vita. , poiché da esso puoi scegliere di ottenere un rendimento scolastico migliore. Ecco perché non va dimenticato che la lettura e l’educazione sono inseparabili, sono collegate e si completano a vicenda, in tutti gli ambiti e le fasi della vita, e nonostante tutti i progressi tecnologici della modernità, la lettura rimane ancora lo strumento più utilizzato nell’insegnamento -processo di apprendimento.

Tra i vantaggi della lettura, un altro punto importante è che l’acquisizione di criteri è incoraggiata, di fronte ai problemi etici, morali e socio-politici che sorgono nella vita, poiché nell’infanzia la lettura soddisfa solo parzialmente i bisogni e gli interessi caratteristici di ciascuna fase di sviluppo e dopo aver cambiato interesse, molti bambini smettono di leggere, poiché la motivazione a leggere è troppo debole, perché per la maggior parte la lettura è strettamente associata alle attività e ai requisiti della scuola e una volta dopo il termine scolastico, smettono di leggere, perché la vita per loro significa qualcosa di molto diverso dalla scuola.

La lettura offre un’ampia varietà di vantaggi per coloro che la prendono come un’abitudine essenziale nella loro vita, dotando la persona di una miriade di attributi intrinseci che miglioreranno notevolmente la loro vita quotidiana, poiché c’è un arricchimento dell’universo interno , comprensione di altre realtà, acquisizione di nuove conoscenze, miglioramento delle capacità di comunicazione e analisi, risoluzione di problemi e associazioni, ecc.

È difficile trovare un’esperienza educativa più arricchente del tempo dedicato alla lettura, poiché ci mette in contatto con altri sentimenti, altre esperienze e altre vite, ci aiuta anche a prendere le distanze da noi stessi, a viaggiare nel tempo e attraverso il spazio, per conoscere nuove culture e nuove realtà, per essere, in qualche modo, più umani, aiutandoci a rompere l’armatura dell’individualismo e penetrare negli altri.

Non bisogna dimenticare che i benefici della lettura sono legati all’essere una fonte di conoscenza e intrattenimento adatta a tutte le età, sessi e condizioni sociali, è anche uno straordinario strumento per il lavoro intellettuale, poiché attiva la mente, velocizza l’intelligenza, fornisce informazione, conoscenza e richiede una partecipazione attiva e critica.

Le informazioni che vengono fornite attraverso la lettura dovrebbero essere graduali, a seconda di varie variabili, come, ad esempio, l’età, il corso, le capacità, gli interessi, di ogni persona e / o studente; inoltre, deve differire per quanto riguarda l’argomento e il modo di affrontarlo, poiché l’interazione del lettore con il testo è l’asse centrale di una lettura efficiente, che si basa su una comprensione completa dello stesso.

Lo sviluppo della comprensione della lettura

Quando si legge un testo, qualcosa di essenziale è la comprensione del contenuto che offre. La comprensione della lettura è un processo essenziale che ogni persona sviluppa durante la lettura, dove costruisce idee, sentimenti e analisi sulla base di ciò che leggono e comprendono, utilizzando le loro conoscenze precedenti in contrasto con ciò che la lettura offre loro. La comprensione è strettamente legata alla visione che ciascuno ha del mondo e di se stesso, quindi, davanti allo stesso testo, non si può pretendere un’interpretazione unica e oggettiva.

“I giovani e gli studenti devono promuovere e rafforzare la loro capacità di leggere per tutta la vita per intravedere e appropriarsi di varie conoscenze, al fine di avere una partecipazione effettiva nella società, per affrontare con successo e fiduciosi di se stessi le sfide del futuro.” Fonte: La Rivista dei Libri

Considerando l’enorme potere e fascino della lettura, l’apprendimento non ha l’unico obiettivo di far comprendere al lettore il significato del testo, ma l’educazione dalla lettura deve andare oltre e raggiungere un incanto, un godimento intrapersonale, che provoca nel lettore un attrazione costante per cercare nelle lettere il senso del percorso di vita. https://www.larivistadeilibri.it/

È necessario promuovere e sostenere quotidianamente l’abitudine alla lettura, poiché, attraverso questa, vengono potenziate altre abilità, come la buona scrittura, che permette di esprimere meglio idee, progetti, pensieri e argomenti. Inoltre, essere persone più informate di varie realtà e quindi, più tolleranti e consapevoli della diversità che esiste nel mondo.

Come accennato in precedenza, la lettura non solo fornisce informazioni, ma forma, educa, progetta e sviluppa abitudini di riflessione, analisi, impegno, concentrazione e, allo stesso tempo, ricrea, diverte e distrae. Ecco perché, dimostrato negli anni, che una persona con abitudini di lettura ha autonomia cognitiva ed è disposta ad apprendere da solo per tutta la vita.

Secondo vari studi condotti negli anni da diversi autori, è noto che i paesi più sviluppati hanno i tassi di lettura più elevati, e da ciò si può indicare che la ricchezza di quelle società si configura, da un’alta soglia culturale.

Ecco perché è necessario non solo fornire strumenti e incoraggiare la lettura ai neonati, ma anche incoraggiare i bambini più grandi a comprendere gli immensi benefici della lettura , nonché cosa significa abituarsi a vivere immersi in un mondo di lettere nel mondo vita quotidiana della propria vita, perché ogni persona si definisce e si comporta secondo la letteratura che coltiva, poiché nella sua pratica accresce il bagaglio culturale, allargando gli orizzonti in modo integrale.