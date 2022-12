Argentina-Olanda: la FIFA apre un procedimento disciplinare contro Messi e Paredes

Argentina-Olanda è stata una delle sfide più emozionanti nell’ambito dei Mondiali in Qatar del 2022. Il risultato , che ha visto la formazione sudamericana battere l’Olanda soltanto ai calci di rigore, è stato secondario, però, rispetto a tutta una serie di accadimenti che si sono succeduti in campo, tra cui le maxi risse a cui è stato possibile assistere in alcuni momenti della gara. Una delle risse presenti sul terreno di gioco è stata provocata dal centrocampista della Juventus Paredes, dal trascorso nel Paris Saint-Germain, che ha provocato la panchina dell’Olanda. La Fifa ha aperto un procedimento disciplinare contro Paredes, oltre che contro Messi, in virtù del suo confronto piuttosto acceso con l’allenatore dell’Olanda Van Gaal; ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito delle possibili decisioni della Fifa.

Il procedimento disciplinare della Fifa: sanzioni in arrivo?

Il procedimento della Fifa nei confronti dei due calciatori Paredes e Messi potrebbe riguardare la possibile violazione degli articoli 12 e 16, relativi alla cattiva condotta dei giocatori e dello staff di una squadra e all’ordine e alla sicurezza della partita che, in questo caso, sarebbero stati violati attraverso le naxi risse presenti in campo; l’arbitro Mateu Lazo, che ha estratto ben 11 cartellini gialli in un momento della gara particolarmente caotico, si è confrontato con uno spettacolo sicuramente molto difficile da gestire, dal momento che anche la stessa Olanda potrebbe essere sanzionata per violazione dell’articolo 12.

Difficile che i calciatori dell’Argentina subiscano delle squalifiche da parte della fifa soprattutto se a mondiale in corso: un discorso analogo era stato fatto anche per i calciatori dell’Uruguay, come Edinson Cavanim in virtù di un comportamento antisportivo che il calciatore aveva avuto nei confronti del direttore di gara e del monitor della VAR, distrutto con un pugno. Tuttavia, è possibile che la Fifa si esponga con una sanzione pecuniaria, rivolta ai calciatori che si sono macchiati di violazione del regolamento.