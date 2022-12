Polemiche per il gesto di Dumfries durante Argentina-Olanda: le dichiarazioni del difensore

Tra le tante polemiche che si sono diffuse a seguito di Argentina-Olanda, match valevole per l’ingresso ai quarti di finale di una delle due formazioni, c’è anche e soprattutto quella relativa al difensore dell’Inter Denzel Dumfries, migliore in campo in occasione della sfida degli ottavi di finale contro gli Stati Uniti ma apparso assolutamente peggiorato nel confronto contro l’Argentina. Il terzino dell’Inter si è scontrato con il suo compagno di squadra Lautaro Martinez, prima che quest’ultimo battesse il calcio di rigore decisivo che ha consegnato, all’argentina, l’accesso ai quarti di finale. Intervistato a fine gara, Denzel Dumfries ha spiegato le sue motivazioni.

Le parole di Denzel Dumfries a seguito della gara Argentina-Olanda

Intervistato al termine della gara tra Argentina e Olanda, il difensore dell’Inter Denzel Dumfries ha spiegato perché ha provocato il suo compagno di squadra Lautaro Martinez, prima che quest’ultimo tirasse il calcio di rigore definitivo. Un gesto che in molti hanno contestato proprio in virtù del loro essere compagni di squadra all’Inter e che il difensore olandese ha voluto spiegare.

Queste le sue parole a tal proposito: “Olanda-Argentina è sempre una partita accesa. Ci si provoca a vicenda. Non mi piace puntare il dito contro gli altri giocatori, ma avevo le mie ragioni. Non so se sia stato intelligente, ma è accaduto qualcosa che mi ha fatto reagire. Bisogna essere sempre una squadra e tornare a casa a testa alta. Può succedere di perdere ai rigori. Ci siamo allenati, ma ovviamente non può mai essere la stessa cosa. Sono orgoglioso dei miei compagni che hanno osato e si sono presi la responsabilità. Siamo tutti orgogliosi, siamo orgogliosi di rappresentare i Paesi Bassi e abbiamo combattuto come leoni fino all’ultimo respiro”.