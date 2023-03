Arredare la casa con le piante da interno eleganti

Utilizzando all’interno delle nostre case e appartamenti piante eleganti e rigogliose, porta ad un notevole miglioramento estetico degli ambienti e benessere per chi ci vive, grazie alle proprietà benefiche per la salute.

Non sempre però questa rappresenta una soluzione facile, vuoi perchè non tutti abbiamo il pollice verde ma soprattutto perchè non basta inserire una pianta qualsiasi.

Vediamo alcuni fondamentali accorgimenti e consigli con l’aiuto di Casafare.it per rendere i nostri appartamenti più gradevoli inserendo piante eleganti.

Contenuti













Arredare l’ingresso

Le piante da ingresso sono una scelta perfetta per dare il benvenuto ai visitatori della nostra casa. Andrebbe scelta una pianta che abbia un aspetto accattivante e che sia facile da accudire.

Le piante che più si prestano a questo scopo sono il Ficus benjamina, la Dracaena e la Yucca.

Il Ficus benjamina, con le sue foglie sottili e lunghe, è una pianta dall’aspetto elegante e moderno. La Dracaena, invece, ha foglie rigide e tendenti verso l’alto che conferiscono alla pianta un aspetto più strutturato.

La Yucca, che richiede poca manutenzione ed è perfetta per chi non ha molto tempo da dedicare alle piante.

Piante rampicanti da interno

Le piante rampicanti da interno sono una scelta ideale per chi vuole un’alternativa ai tradizionali vasi da terra. Le piante rampicanti possono essere collocate su un supporto appeso al soffitto o su una parete. Le piante rampicanti più popolari sono la Pothos, la Philodendron e l’Hedera helix.

La Pothos è una pianta con foglie a forma di cuore e striature bianche, mentre la Philodendron ha foglie grandi e verdi.

L’Hedera helix, invece, è una pianta dalle foglie piccole e tonde, perfetta per decorare un’area più piccola.

Utilizza portavasi eleganti

I portavasi possono essere realizzati in diversi materiali, come il legno, la ceramica o il metallo, e possono essere scelti per abbinarsi perfettamnte all’arredamento della vostra casa, ma quelli più eleganti sono quelli in legno, e conferiscono un’atmosfera calda e accogliente alla vostra casa.

Quelli in ceramica, invece, sono perfetti per chi vuole un aspetto più raffinato e sofisticato. Mentre quelli in metallo sono ideali per chi ama lo stile moderno e minimalista.

Piantine grasse da interno

Per chi non ha molto tempo da dedicare alle piante, alcune tipologie di piante grasse possono essere inserite anche all’interno dei nostri ambienti. Le piante grasse richiedono poca manutenzione e sono in grado di sopravvivere anche in ambienti con poca luce. Le più consigliate sono il Cactus, la Crassula e la Haworthia.

Il Cactus è una pianta dalle forme tonde e arrotondate, perfetta per dare un tocco di originalità alla vostra casa. La Crassula, invece, è una pianta con foglie piccole e rotonde, mentre la Haworthia ha foglie lunghe e sottili. Le piante grasse sono una scelta perfetta per chi vuole un tocco di verde in casa, senza dover dedicare troppo tempo alla loro cura.

Piante che purificano l’aria

Le piante che purificano l’aria sono una scelta perfetta per migliorare la qualità dell’aria all’interno della vostra casa. Le piante sono in grado di assorbire le sostanze inquinanti presenti nell’aria e di migliorare la qualità dell’aria che respiriamo.

Le piante migliri per questo scopo sono il Ficus benjamina, la Dracaena e il Liriope.

Il Ficus benjamina è in grado di rimuovere le sostanze inquinanti presenti nell’aria, come il benzene e il formaldeide. La Dracaena, invece, è in grado di rimuovere il tricloroetilene e il xilene, mentre il Liriope è in grado di rimuovere il monossido di carbonio e l’ammoniaca.

Arredare con le piante più alte

In grado di creare un punto focale accattivante, possono essere disposte negli angoli o vicino le finestre, donando un bel tocco di arredo alla casa. Le piante da interni che hanno una buona altezza sono il Ficus lyrata, il Cocco e la Dracaena marginata.

Il Ficus lyrata è una pianta con foglie grandi e tonde, perfetta per creare un impatto visivo immediato. Il Cocco, invece, è una pianta dalle foglie lunghe e frastagliate, mentre la Dracaena marginata ha foglie sottili e dritte.

Quando utilizzare piante finte

Le piante finte sono una scelta perfetta per chi non ha il pollice verde o per chi vuole un’alternativa alle piante vere che non portino via tempo per il loro mantenimento. Sono realizzate in molti modelli e materiali diversi e possono essere utilizzate per arredare gli interni in modo creativo e originale.

Principalmente realizzate in plastica ma anche stoffa, ottengono sempre più un aspetto realistico.

Possono essere collocate su un mobile, in un angolo della stanza o vicino a una finestra, per creare un’atmosfera accogliente e rilassante.

Scegliete le piante che si adattano meglio all’arredamento della vostra casa e ricordate di dedicare il tempo necessario alla loro cura, per mantenerle sempre belle e rigogliose. Con un po’ di pazienza e cura, le vedrete crescere sempre più diventando così un elemento essenziale per creare un’atmosfera accogliente e rilassante all’interno della vostra casa.