Victoria’s Secret torna con la sua sfilata-evento dopo quattro anni

La sfilata-evento di Victoria’s Secret torna dopo una pausa di quattro anni. Il direttore finanziario del marchio ha dichiarato che una “nuova versione della nostra sfilata di moda” arriverà entro la fine dell’anno.

L’iconico Fashion Show firmato Victoria’s Secret sta per tornare dopo una lunga pausa durata quattro anni.

Lo scorso venerdì, 3 marzo 2023, durante la chiamata sugli utili del 2022 della società, il direttore finanziario Timothy Johnson ha dichiarato che il marchio sta cercando di rinnovare il loro evento annuale dopo una pausa di quattro anni.

“Continueremo ad appoggiarci alla spesa di marketing per investire nel business, sia all’inizio della canalizzazione sia anche per supportare la nuova versione della nostra sfilata di moda, che arriverà entro la fine dell’anno“, ha affermato Timothy Johnson.

Il giorno seguente la suddetta dichiarazione un portavoce di Victoria’s Secret & Co. ha riferito a The Hollywood Reporter che il brand di lingerie “è sempre innovatore e ideatore in tutte le sfere del business per continuare a mettere i nostri clienti al centro di tutto ciò che facciamo e rafforzare il nostro impegno a sostenere le voci delle donne e le loro prospettive uniche”.

La dichiarazione del portavoce continua così: “Come abbiamo detto in precedenza, la nostra nuova proiezione e missione del marchio continueranno ad essere il nostro principio guida. Questo ci porterà in nuovi spazi come la rivendicazione di una delle nostre migliori proprietà di marketing e intrattenimento e capovolgerla per riflettere chi siamo oggi. Siamo entusiasti di condividere di più entro la fine dell’anno”.

Perché la sfilata-evento di Victoria’s Secret era stata messa in pausa

É ufficiale, gli angeli di Victoria’s Secret torneranno in passerella: il marchio sta cercando di rinnovare una delle sue produzioni più celebri e attese dell’anno. La sfilata-evento nel corso della sua storia ha visto sfilare i principali volti della moda, da Adriana Lima e Sara Sampaio, alle sorelle Gigi e Bella Hadid.

L’evento era stato interrotto nel novembre del 2019 a seguito del calo delle vendite di VS, degli scarsi ascolti televisivi e delle controversie che hanno riguardato il marchio.

In particolare, è stato riferito all’epoca che il CEO dell’azienda, Les Wexner, aveva stretti legami con Jeffrey Epstein, accusato di traffico sessuale di minori.

Nel 2020, un articolo del New York Times ha accusato Edward Razek, l’ex chief marketing officer di L Brands, la società madre di Victoria’s Secret, di aver creato una “cultura di misoginia, bullismo e molestie”.