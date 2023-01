Matteo Messina Denaro è stato arrestato dopo 30 anni di latitanza. La cattura ad opera del Ros dei carabinieri è avvenuta in una clinica privata di Palermo.

Arrestato Matteo Messina Denaro dopo 30 anni di latitanza

Il boss mafioso Matteo Messina Denaro è stato arrestato dopo 30 anni di latitanza. La cattura ad opera dei carabinieri del Ros è avvenuta a Palermo, ed è stato il risultato di un’inchiesta coordinata dal procuratore di Palermo, Maurizio de Lucia, e dal procuratore aggiunto, Paolo Guido.

Secondo quanto riportato, Matteo Messina Denaro sarebbe stato catturato nella clinica privata La Maddalena di Palermo. Il capomafia di Castelvetrano (Tp) si trovava nella clinica privata in cui è stato arrestato “per sottoporsi a terapie”. Lo ha dichiarato il comandante del Ros dei carabinieri, Pasquale Angelosanto.

Matteo Messina Denaro è stato arrestato dopo 30 anni dall’arresto di Totò Riina, che fu catturato il 15 gennaio del 1993, a Palermo.

In seguito al blitz nella clinica La Maddalena, Matteo Messina Denaro sarebbe stato trasferito in una località segreta. Secondo diverse fonti investigative, l’ex latitante Denaro si recava periodicamente in quella struttura per effettuare controlli e sottoporsi a terapie.

Nella clinica in questione erano stati disposti decine di uomini al fine di tutelare tutti gli altri pazienti, una volta messa in sicurezza i carabinieri del Ros sono intervenuti e hanno portato a termine l’arresto.

Il messaggio di Giorgia Meloni dopo l’arresto di Matteo Messina Denaro

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha commentato così la notizia dell’arresto di Matteo Messina Denaro:

“Una grande vittoria dello Stato che dimostra di non arrendersi di fronte alla mafia. All’indomani dell’anniversario dell’arresto di Totò Riina, un altro capo della criminalità organizzata viene assicurato alla giustizia. I miei più vivi ringraziamenti, assieme a quelli di tutto il governo, vanno alle forze di polizia, e in particolare al Ros dei Carabinieri, alla Procura nazionale antimafia e alla Procura di Palermo per la cattura dell’esponente più significativo della criminalità mafiosa. Il governo assicura che la lotta alla criminalità mafiosa proseguirà senza tregua, come dimostra il fatto che il primo provvedimento di questo esecutivo – la difesa del carcere ostativo – ha riguardato proprio questa materia”