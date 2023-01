Chi era Gina Lollobrigida: biografia e carriera della stella del cinema

Gina Lollobrigida, icona e stella del cinema, si è spenta all’età di 95 anni. Ripercorriamo la sua brillante carriera e i suoi ruoli di maggiore successo.

Chi era Gina Lollobrigida

Luigia “Gina” Lollobrigida, classe 1927, è stata attrice, fotoreporter e politica. È stata una delle attrici europee di più alto profilo degli anni ’50 e dei primi anni ’60. Scomparsa all’età di 95 anni, Lollobrigida era tra gli ultimi attori internazionali viventi di alto profilo dell’età d’oro del cinema hollywoodiano.

Oltre alla sua carriera cinematografica, Lollobrigida è stata anche una fotoreporter. Negli anni ’70 ottenne di incontrare Fidel Castro per un’intervista esclusiva.

Lollobrigida ha continuato a sostenere attivamente le cause italiane e italoamericane, in particolare la National Italian American Foundation (NIAF). Nel 2008, ha ricevuto il NIAF Lifetime Achievement Award al Gala dell’Anniversario della Fondazione. Nel 2013, ha venduto la sua collezione di gioielli e ha donato i quasi 5 milioni di dollari della vendita a beneficio della ricerca sulla terapia con cellule staminali.

Riconoscimenti a Gina Lollobrigida

Gina Lollobrigida ha ricevuto numerosi e prestigiosi riconoscimenti nel corso della sua pluridecennale carriera. Di seguito candidature e premi di Gina Lollobrigida:

Golden Globe

1961 – Henrietta Award per Torna a settembre

1969 – Candidatura alla migliore attrice in un film commedia o musicale per Buonasera, signora Campbell

1985 – Candidatura alla migliore attrice non protagonista in una serie per Falcon Crest

David di Donatello

1956 – Migliore attrice protagonista per La donna più bella del mondo

1963 – Migliore attrice protagonista per Venere imperiale

1969 – Migliore attrice protagonista per Buonasera, signora Campbell

1986 – Medaglia d’oro del comune di Roma

1996 – Premio alla carriera

2006 – David speciale

2016 – Premio alla carriera

Nastro d’argento

1954 – Migliore attrice protagonista per Pane, amore e fantasia

1963 – Migliore attrice protagonista per Venere imperiale

2022 – Premio alla carriera

BAFTA

1955 – Candidatura alla migliore attrice protagonista per Pane, amore e fantasia

Inoltre, il 16 ottobre 1999 Gina Lollobrigida è stata nominata Ambasciatrice di buona volontà dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO).

Infine, nel 2018, Gina Lollobrigida ha ricevuto la sua stella a Hollywood sulla Walk of Fame.