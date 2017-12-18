Home Economia & Lavoro Generali cede le quote di Generali PanEurope

di Redazione 18/12/2017

La società Generali, firmando un accordo con Life Company Consolidation Group, ha ceduto la sua intera partecipazione in Generali PanEurope, società irlandese dei servizi finanziari in tutta Europa sia a clienti privati, per la gestione di elevati patrimoni, sia alle aziende che intendono fornire coperture assicurative ai propri dipendenti. Il valore complessivo che verrà devoluto al closing ammonta a quasi 286 milioni. Generali: una strategia finanziaria La società spiega che l'operazione, che darà vita ad una plusvalenza di circa 56 milioni, è l'applicazione di una strategia che ha il fine di ottimizzare la presenza geografica, garantirel'efficienza operativa e l'allocazione del capitale. Frédéric de Courtois, Group Ceo Global Business Lines & International ha affermato che"Questa operazione sottolinea il nostro impegno continuo per riequilibrare la presenza geografica di Generali nel mondo. Dopo aver avviato transazioni analoghe in altri mercati, questa operazione rappresenta un ulteriore passo avanti della nostra strategia, presentata nel corso dell'ultimo Investor Day un anno fa, e siamo ben posizionati per completarla". La cessione di PanEurope e il suo contributo Nel 2016 PanEurope ha reso per un valore pari a circa 20 milioni di euro del risultato operativo del gruppo. La società resterà attiva in qualità di partner irlandese del network Generali Employee Benefits (GEB). Per la cessione Generali sarà rocmpensata con un costo di 230 milioni più un eventuale corrispettivo differito in un massimo di 10 milioni che sarà corrisposto a distanza di 12 mesi dal closing. Inoltre, Generali riceverà ulteriori 56 milioni come rimborso di alcuni finanziamenti infragruppo. Pertanto il valore complessivo raggiunge quasi i 286 milioni. L'azienda è stata assistita da Nomura International plc in qualità di consulente finanziario e da McCann FitzGerald in veste di consulente legale.

