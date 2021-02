Arrivano sul mercato i nuovi laptop di Lenovo

Le novità sul mercato di Lenovo

Il mese di febbraio porta una serie di novità per Lenovo, ampliando la gamma di laptop ThinkPad dedicata al business. Inoltre arriva sul mercato anche un nuovo monitor, il Think Vision P40w-20, con una dimensione di 39,7 pollici e unico al mondo con la compatibilità con Intel AMT e dotato di Thunderbolt 4.

La svolta della casa cinese

Jerry Paradise, vicepresidente della multinazionale cinese americana, nel presentare i nuovi modelli della gamma ThinkPad ed il nuovo monitor di grandi dimensioni, ha voluto sottolineare come i cambiamenti nel mondo del lavoro dovuti alla pandemia, come l’aumento vertiginoso dello smart working, abbiano reso necessari una serie di aggiornamenti che riguardano varie componenti. Si parte da quello della webcam per proseguire con quelli relativi al miglioramento dell’audio oltre che della sicurezza, in modo da garantire agli utenti la massima produttività. Inoltre Jerry Paradise ha precisato che la sua azienda è da sempre molto attenta a soddisfare le esigenze dei clienti fornendo delle tecnologie innovative, progettate e sviluppate internamente con grande cura, abbinando questi miglioramenti ad una riduzione di emissioni e di consumo di energia, altri impegni storici dell’azienda che sono stati confermati con queste nuove creazioni. L’aggiornamento dei modelli ha riguardato sia gli X13 e X13 Yoga che le serie T ed L. Altre novità introdotte sul mercato sono relative alle “workstation mobili” ThinkPad P14s e P15s per le quali è stato effettuato un refresh della configurazione. Per i nuovi laptop Lenovo offre anche la possibilità di scelta tra vari colori.

Le caratteristiche dei ThinkPad X13 e X13 Yoga

Questi laptop sono dotati di processori Intel Core vPro di 11esima generazione oppure AMD Ryzen 5000, di un display con tecnologia Low Blue Lignt con dimensioni fino ad un massimo di 13,3 pollici, di grafica Intel Iris Xe e di una Webcam “FHD Hybrid Infrared (IR)” e di funzionalità di sicurezza tra cui il Match-on-Chip Fingerprint Reader, un lettore biometrico che legge le impronte digitali. I ThinkPad L14 i e L15 sono invece dotati di display fino a 15 pollici e le ThinkPad P14s, P14s i e P15s sono delle “Workstation” appositamente progettate per il “lavoro in movimento” avendo la possibilità di connessione con delle applicazioni come SolidWorks, Aurodesk Revit e AutoCAD LT.

Le caratteristiche del Monitor ThinkVision P40w-20

A completare le novità presentate da Lenovo, il nuovo schermo ThinkVision P40w-20 con una dimensione di 39,7 pollici e dotato della tecnologia ″ Natural Low Blue Light”. Il suo rapporto di aspetto 21: 9 e la risoluzione WUHD 5120 x 2160 garantiscono al monitor una maggiore nitidezza e la tecnologia della quale è dotato, che è certificata dal TÜV Rheinland Eyesafe, garantisce una riduzione dell’affaticamento degli occhi, pur con la stessa precisione di colore e garantendo le stesse prestazioni. Grazie al docking USB-C sono disponibili 12 porte, comprese 2 porte Thunderbolt 4 per i dati. La potenza di ricarica, arriva fino a 100 W grazie alla tecnologia “Smart Power”. Questo monitor è anche il primo nel mondo compatibile con Intel AMT, e questo consente di avere una connessione sicura e stabile e la manutenzione da remoto dei dispositivi.