Covid, nuovo Dpcm: Regioni chiuse fino al 6 aprile. Tutte le regole

Nuovo Dpcm in arrivo per contrastare il forte aumento dei contagi di Coronavirus. Mario Draghi firma il decreto che sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile. Quindi Pasqua e pasquetta blindata per evitare che si ripeta l’errore dell’estate 2020.

I contagi causati dalle varianti del Covid-19

I contagi causati dalle varianti del Covid-19 sono nuovamente in aumento e per questo è necessario non abbassare la guardia. La curva epidemiologica non accenna a scendere e sono necessarie nuove misure anche per evitare un lockdown generale. Il nuovo Dpcm, dopo essere stato condiviso con Regioni e Parlamento, dunque sarà attivo per un mese.

Non ci saranno cambiamenti per quello che riguarda il coprifuoco, l’obbligo di mascherina all’aperto e al chiuso, il distanziamento sociale con la distanza minima di un metro. Fino al 27 marzo 2021, inoltre, saranno vietati gli spostamento tra le regioni, anche in fascia gialla.

Il nuovo Dpcm entro il weekend

Il nuovo Dpcm entro il weekend, a Palazzo Chigi, dove Mario Draghi ascolterà anche i rappresentanti delle Regioni e il Parlamento. Per rendere più veloce l’erogazione dei ristori, si aprirà anche la cabina di regia politica anche ai ministri economici quindi ci saranno anche i ministri Giorgetti, Patuanelli, Speranza, Gelmini, Bonetti e Franceschini.

Rimangono le fasce di colore, quindi la zona rossa, arancione, gialla e bianca però con dei parametri diversi da quelli attuali. Anche il CTS cambierà e per essere più agile e tempestivo si ridurranno i membri e ci sarà un unico portavoce.

Il rischio dei contagi e dell’aumento dei casi fa si che ristoranti, piscine e palestre rimangano ancora chiusi. I musei, i parchi archeologici e le mostre forse vedranno anche l’apertura nei fine settimana. Cinema e teatri potrebbero riaprire, ma seguendo regole molto rigide ovvero mascherina Ffp2 obbligatoria in ogni momento; biglietti nominativi che saranno prenotati esclusivamente online per far si che non si creino file alle casse, la sanificazione al termine di ogni spettacolo, ultima visione entro le 22, ingressi contingentati.