Lady Gaga a Roma per il film Gucci, rapiti i suoi cani a Los Angeles

Il ritorno di Lady Gaga sul set è stato rovinato dalla notizia del rapimento di due dei suoi tre cani a Los Angeles, dopo che alcuni malviventi hanno aggredito il suo fidato dog-walker nei pressi di Sunset Boulevard, a Los Angeles. Secondo le prime indiscrezioni, la Gaga avrebbe offerto ai rapinatori un riscatto pari a mezzo milione di dollari per poter riabbracciare gli amati Koji e Gustav. Un terzo cane – Miss Asia – è invece riuscito a sfuggire.

Lady Gaga a Roma, interpreterà Patrizia Reggiani nel film Gucci

Di solito Lady Gaga è solita viaggiare con i suoi tre bulldog, ma stavolta ha preferito lasciarli a casa per via del suo nuovo impegno cinematografico. La popstar statunitense si trova infatti a Roma per la pellicola Gucci, il nuovo film diretto da Ridley Scott, dove interpreterà la protagonista Patrizia Reggiani.

E così, a distanza di un paio d’anni dalla clamorosa performance in A Star is Born, Lady Gaga torna sul set con un nuovo ruolo da protagonista. Sarà appunto la moglie di Maurizio Gucci, la mandante dell’omicidio del celebre marito avvenuto nel 1995, e per il quale la donna venne condannata dal tribunale italiano a 26 anni di carcere. Di recente, la vera Patrizia Reggiani (uscita nel frattempo dal carcere nel 2017) ha rilasciato un’intervista esclusiva per un documentario in onda Discovery Plus, la piattaforma streaming del gruppo Discovery.

Il rapimento dei cani Koji e Gustav a Los Angeles

Intanto, il caso del rapimento di due dei tre bulldog di Lady Gaga è finito nelle mani della Robbery-Homicide Division. Stando alla prima ricostruzione della polizia di Los Angeles, erano le dieci di sera quando Ryan Fischer, il fidato dog-walker della popstar e attrice americana, è stato raggiunto da quattro proiettili sparati da uno dei due malviventi, il cui obiettivo sarebbe stato rapire i cani di Lady Gaga per poi richiedere un lauto riscatto. Ricoverato in ospedale, Fischer non sarebbe in pericolo di vita: “Fortunatamente si sta riprendendo”, questo l’ultimo commento rilanciato da alcuni media americani che si stanno occupando della vicenda.