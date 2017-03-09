Artrite o artrosi, come riconoscerle? Differenze e cura adeguata

Tanti italiani soffrono di. Entrambe sono delle malattie reumatiche fastidiosissime che colpiscono le articolazioni e si manifestano con dolore più o meno acuto su una determinata parte, rigidità e movimenti limitati: per questa ragione, a una prima occhiata, è facile confonderle.e quale sarebbe laper questo problema? Prima di tutto, è fondamentale capire cosa sia l’artrite e in cosa è differente dall’artrosi. L’è una malattia autoimmune, ovvero che insorge quando si ha uan situazione in cui il sistema immunitario inizia ad attaccare degli elementi facenti parte dell’organismo, invece che difendere il corpo da agenti esterni. Quando avviene per le articolazioni, si ha uan infiammazione cronica caratterizzata da gonfiore, arrossamento e aumento della temperatura nell’area interessata. Sia i bambini, sia gli adulti possono essere affette da questa malattia: la gotta e l’artrite reumatoide, oltre al lupus eritematoso sistemico, sono i classici esempi che affliggono la maggioranza delle persone.con l’e stabilire una? Una persona affetta dapuòbenissimorispetto a una affetta da. Intanto, le persone che ne sono afflitte sono gli over 50 e la malattia colpisce maggiormente chi ha le articolazioni usurate: la cartilagine, anche per un fatto di età, si assottiglia e possono insorgere elle deformazioni a livello osseo. Le zone colpite saranno quindi ginocchia, mani, piedi e colonna vertebrale. In entrambi i casi, è fondamentale il parere del medico curante, in quanto è l’unico a poter consigliare unanon tanto alla patologia, quanto per attenuare il dolore e la sintomatologia. Spesso, nel caso dell’artrosi, se le deformazioni sono veramente gravi, non si può escludere l’intervento chirurgico ortopedico in modo da ricreare i cuscinetti e far diminuire l’attrito delle articolazioni, facendo sparire i fastidi e intervenendo prima che i danni diventino molto gravi.