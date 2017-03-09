Home Attualità UeD gossip ex tronisti: Riccardo e Camilla matrimonio rimandato

di Redazione 09/03/2017

Convivenza sì, matrimonio per ora no. Le ultime news sull’ex tronista Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo confermano che la loro vita insieme continua benissimo: lui si è trasferito a Roma per vivere insieme alla sua scelta e ora stanno cominciando a costruire un futuro. Ma le perplessità che avevano accompagnato la scelta a Uomini e Donne hanno lasciato spazio alla felicità di una coppia che si ama veramente. Coppie Uomini e Donne, Riccardo Gismodni parla del matrimonio A raccontare i loro progetti è stato direttamente l’ex tronista al settimanale ‘Visto’. Riccardo ha spiegato che fra cinque o sei anni si immagina sempre insieme a Camilla e con un bambino da crescere, un’idea che non gli dispiace per nulla, anche se per il momento è solo il loro sogno insieme perché vogliono costruire vasi solide sulle quali costruire la loro vita insieme: “Per realizzare questo sogno bisogna lavorare. Senza la necessaria stabilità mettere al mondo un figlio sarebbe un atto di egoismo” ha aggiunto, anche perché in questo momento nessuno dei due ha un lavoro fisso e al momento stanno pensando a quello. Prima il lavoro, poi una famiglia ma Riccardo e Camilla sono felici Lui comunque ha deciso almeno per il momento di staccare con il basket agonistico che fino ad oggi è stato il suo mondo per mettersi alla ricerca di un lavoro stabile. Camilla invece fa l’impiegata nell’autoscuola del padre anche se non ha mai nascosto che le piacerebbe avere una stabilità che derivi dall’indipendenza. Ma intanto la coppia nata a Uomini e Donne in questi mesi ha saputo convincere anche quelli che non avevano creduto che potessero avere un futuro. E intanto, per allenarsi Riccardo e Camilla hanno preso un cane.

