Belen Rodriguez Instagram, pole dance e scontro con l’ex Stefano De Martino

è sempre al centro del gossip italiano: dopo la polemica con Maurizio Costanzo e la denuncia ricevuta, l’ex moglie diprova a dimenticare i suoi problemi postando su, per la gioia dei follower, la sua prima lezione di, disciplina che unisce ginnastica e danza con la pertica. Belen che balla per la prima volta su un palo è il sogno erotico di ogni uomo e la fidanzata di Andrea Iannone sembra farlo molto bene. Ma purtroppo i problemi per lei non hanno tardato ad arrivare. Il suosarebbe veramente furioso e si prospetta untra i due per una svista imperdonabile dell’argentina nei riguardi di Santiago, il figlio della ex coppia. Ci saranno ripercussioni sugli accordi di? I fan hanno veramente apprezzato il video sudiche balla per la prima volta la. La fidanzata del campione di MotoGP Andrea Iannone ha scritto inoltre che sembra facile, ma che la forza e il controllo che ci vogliono per questa disciplina sono veramente incredibili. Tuttavia, la showgirl riferisce di essersi divertita veramente un mondo, nonostante piccoli dolori alle braccia. Le polemiche dei follower, sempre divisi in due su chi apprezza i video di Belen e chi invece denigra, passano in secondo piano perché, è pronto a undopo aver visto al copertina del settimanale Oggi in cui sono raffigurati la Rodriguez e Santiago in moto senza casco. Stavolta, non c’è video suche tenga per: la showgirl è stata immortalata a bordo della Suzuki da motocross del fidanzato Andrea Iannone con Santiago, di 4 anni. Entrambi senza casco. Inutile dire che, l’dell’argentina, è andato su tutte le furie e si prospetta unper la ex coppia. LE foto pubblicate da Oggi sono scatti in una zona limitrofa della provincia di Pavia, in uan pista privata. Niente multone da 700 Euro, ma tante polemiche per il comportamento recidivo della madre. Già in passato Belen aveva sfidato la sorte non mettendo il casco al figlio, e per smorzare la bufera social, aveva postato su Facebook delle foto in cui la famiglia era intenta alla ricerca di un casco su misura per lui. Lariuscirà a far passare questa svista in secondo piano?