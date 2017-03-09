Belen Rodriguez Instagram, pole dance e scontro con l’ex Stefano De Martino
di Redazione
09/03/2017
Belen Rodriguez è sempre al centro del gossip italiano: dopo la polemica con Maurizio Costanzo e la denuncia ricevuta, l’ex moglie di Stefano De Martino prova a dimenticare i suoi problemi postando su Instagram, per la gioia dei follower, la sua prima lezione di pole dance, disciplina che unisce ginnastica e danza con la pertica. Belen che balla per la prima volta su un palo è il sogno erotico di ogni uomo e la fidanzata di Andrea Iannone sembra farlo molto bene. Ma purtroppo i problemi per lei non hanno tardato ad arrivare. Il suo ex marito sarebbe veramente furioso e si prospetta un nuovo scontro tra i due per una svista imperdonabile dell’argentina nei riguardi di Santiago, il figlio della ex coppia. Ci saranno ripercussioni sugli accordi di divorzio? I fan hanno veramente apprezzato il video su Instagram di Belen Rodriguez che balla per la prima volta la pole dance. La fidanzata del campione di MotoGP Andrea Iannone ha scritto inoltre che sembra facile, ma che la forza e il controllo che ci vogliono per questa disciplina sono veramente incredibili. Tuttavia, la showgirl riferisce di essersi divertita veramente un mondo, nonostante piccoli dolori alle braccia. Le polemiche dei follower, sempre divisi in due su chi apprezza i video di Belen e chi invece denigra, passano in secondo piano perché Stefano De Martino, l’ex marito, è pronto a un nuovo scontro dopo aver visto al copertina del settimanale Oggi in cui sono raffigurati la Rodriguez e Santiago in moto senza casco. Stavolta, non c’è video su Instagram che tenga per Belen Rodriguez: la showgirl è stata immortalata a bordo della Suzuki da motocross del fidanzato Andrea Iannone con Santiago, di 4 anni. Entrambi senza casco. Inutile dire che Stefano De Martino, l’ex marito dell’argentina, è andato su tutte le furie e si prospetta un nuovo scontro per la ex coppia. LE foto pubblicate da Oggi sono scatti in una zona limitrofa della provincia di Pavia, in uan pista privata. Niente multone da 700 Euro, ma tante polemiche per il comportamento recidivo della madre. Già in passato Belen aveva sfidato la sorte non mettendo il casco al figlio, e per smorzare la bufera social, aveva postato su Facebook delle foto in cui la famiglia era intenta alla ricerca di un casco su misura per lui. La pole dance riuscirà a far passare questa svista in secondo piano?
