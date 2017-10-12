Grande Fratello VIP 2 a rischio chiusura anticipata: petizione online del Moige

Grande Fratello VIP a rischio chiusura, il Moige contro il reality

Perché il Moige vuole la sospensione del Grande Fratello VIP

Chiusura anticipata Grande Fratello VIP, in molti hanno firmato

Il reality show di Canale5 condotto da Ilary Blasi potrebbe chiudere molto presto, ecco perché il Moige chiede la sospensione o chiusura anticipata dello showIlè un programma seguitissimo da tantissimi telespettatori, ma questa seconda edizione rischia la. Nonostanteriesca ad ottenere ottimi ascolti televisivi grazie aiche si trovano all’interno della Casa più spiata d’Italia. Il cast è stato criticato più volte per atteggiamenti e frasi che hanno mancato di rispetto a degli inquilini e soprattutto ai telespettatori che si trovavano a vedere la diretta sui canali di. Ma ilpotrebbe mettere un punto fermo allo show condotto dacon, visto che ha lanciato una petizione online per cancellarlo dal palinsestoL’ha lanciato unaper farquesta edizione del. Secondo questa, il reality show non ha rispettato, né tentato di salvaguardare la privacy dei concorrenti, oltre che tutelare i telespettatori dal cast. Dopo lee la bestemmia di Marco Predolin, anche ilè aper unauscita dalla sua bocca a tarda notte. Il programma va in onda in diretta praticamente 24 ore su 24, quindi è logico che il video incriminato sia stato dato in pasto al web nel giro di pochi minuti.In molti stanno firmando la petizione messa online dall’e hanno voluto anche commentare al riguardo. Secondo molti, questa seconda edizione del Grande Fratello VIP sta violando ogni. Per questo hanno firmato contro il reality show di Canale5. Ma ci sono altrettanti che sostengono che sono molti i programmi televisivi che violano le stesse regole e chiedono all’associazione di smetterla di tentare una lotta contro i mulini al vento, visto che isono stati puniti con l’dal gioco. Ci sarà la chiusura anticipata? Per capirlo, bisogneràper sentire cosa dirà la moglie dell’ex Capitano della Roma Francesco Totti in proposito e conoscere il destino di Gianluca Impastato.