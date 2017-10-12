Grande Fratello VIP 2 a rischio chiusura anticipata: petizione online del Moige
Il reality show di Canale5 condotto da Ilary Blasi potrebbe chiudere molto presto, ecco perché il Moige chiede la sospensione o chiusura anticipata dello show
Grande Fratello VIP a rischio chiusura, il Moige contro il realityIl Grande Fratello VIP 2 è un programma seguitissimo da tantissimi telespettatori, ma questa seconda edizione rischia la chiusura anticipata. Nonostante ogni lunedì sera riesca ad ottenere ottimi ascolti televisivi grazie ai concorrenti VIP che si trovano all’interno della Casa più spiata d’Italia. Il cast è stato criticato più volte per atteggiamenti e frasi che hanno mancato di rispetto a degli inquilini e soprattutto ai telespettatori che si trovavano a vedere la diretta sui canali di Mediaset Extra. Ma il Moige potrebbe mettere un punto fermo allo show condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini, visto che ha lanciato una petizione online per cancellarlo dal palinsesto Mediaset.
Perché il Moige vuole la sospensione del Grande Fratello VIPL’Associazione Moige ha lanciato una petizione online per far chiudere immediatamente questa edizione del GF VIP 2. Secondo questa associazione, il reality show non ha rispettato, né tentato di salvaguardare la privacy dei concorrenti, oltre che tutelare i telespettatori dal cast. Dopo le frasi omofobe e la bestemmia di Marco Predolin, anche il comico Gianluca Impastato è a rischio squalifica per una bestemmia uscita dalla sua bocca a tarda notte. Il programma va in onda in diretta praticamente 24 ore su 24, quindi è logico che il video incriminato sia stato dato in pasto al web nel giro di pochi minuti.
Chiusura anticipata Grande Fratello VIP, in molti hanno firmatoIn molti stanno firmando la petizione messa online dall’Associazione Moige e hanno voluto anche commentare al riguardo. Secondo molti, questa seconda edizione del Grande Fratello VIP sta violando ogni regola di correttezza e di buon costume. Per questo hanno firmato contro il reality show di Canale5. Ma ci sono altrettanti che sostengono che sono molti i programmi televisivi che violano le stesse regole e chiedono all’associazione di smetterla di tentare una lotta contro i mulini al vento, visto che i comportamenti scorretti sono stati puniti con l’eliminazione immediata dal gioco. Ci sarà la chiusura anticipata? Per capirlo, bisognerà attendere lunedì 16 ottobre 2017 per sentire cosa dirà la moglie dell’ex Capitano della Roma Francesco Totti in proposito e conoscere il destino di Gianluca Impastato.
