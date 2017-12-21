Home Salute Assorbente interno provoca l'amputazione della gamba di una modella

Assorbente interno provoca l'amputazione della gamba di una modella

di Redazione 21/12/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Lauren è stata costretta all'amputazione di una gamba a causa di un assorbente interno. In più rischia anche di perdere l'uso dell'altra gamba. Il travaglio è cominciato il 3 ottobre 2012, quando Lauren acquista gli assorbenti interni che usava sempre, del marchio Kotex Natural Balance, a cui poi ha fatto causa. L'assorbente interno e lo shock tossico Dopo aver messo l'assorbente la ragazza crolla sul letto e si risveglia dopo tante ore dopo l'allarme della sua famiglia e dei suoi amici che non riuscivano a contattarla. A quel punto va ricoverata d'urgenza a causa dei forti dolori e i medici le diagnosticano la sindrome da shock tossico rimuovendole il tampone. La ragazza ha contratto la TSS cioè una complicazione di infezioni batteriche spesso provocate dal batterio Staphylococcus aureus. Lauren nonstante il coma farmacologico, va in cancrena, per cui diventa necessario amputarle la gamba. Ora a distanza di 5 anni rischia di perdere anche l'altra gamba. Gli assorbenti interni sono facili da usare ma allo stesso tempo possono comportare anche alcune controindicazioni in particolare se utilizzati in modo scorretto. Ovviamente seguire alla lettera le indicazioni del foglietto illustrativo non fa scaturire problemi. I rischi dell'assorbente interno Se però si fa un uso scorretto come tenerli troppe ore prima di sostituirli, possono creare le condizioni ideali per contrarre infezioni, che se raggiungono le ovaie mettono a rischio addirittura la fertilità. Esiste, inoltre, un altro rischio, molto più raro quale la sindrome da shock anafilattico (SST). Essa è una grave infezione che si contrae per colpa dello stafilococco aureo. E quanto è accaduto nel 2012 alla modella che a seguito dello shock tossico ha addirittura perso una gamba. Superato un periodo emotivamente e fisicamente molto duro, tanto da pensare al suicidio, la ragazza è riuscita fortunatamente a riprendersi e addirittura a tornare a sfilare. Tuttavia la modella sta combattendo una battaglia contro la casa di produzione degli assorbenti interni, affinchè altre donne possano evitare questo drammatico effetto collaterale.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp