Cecilia e Ignazio Moser dopo il Grande Fratello Vip si sposano, l'annuncio sui social?

di Redazione 21/12/2017

Anche oggi si torna a parlare di Cecilia e Ignazio Moser. La coppia dopo il Grande Fratello Vip sta vivendo un'intensa storia d'amore, diversamente da come immaginavano molti fan. I due avrebbero addirittura deciso di sposarsi contro ogni aspettativa. L'annuncio è arrivato qualche ora fa sui social? Cecilia e Ignazio Moser: l'amore è solo questione di business? Il Grande Fratello Vip per Cecilia Rodriguez è stato davvero un periodo rivoluzionario. La parentesi con Francesco Monte ormai è stata chiusa definitivamente e sembra che l'argentina non voglia nessun chiarimento con il suo ex fidanzato, differentemente da come aveva dichiarato all'interno della casa. Secondo alcuni rumors i due comunque si sarebbero incontrati ma al momento non vi è alcuna notizia in merito. In questo frangente però la nuova coppia formata da Cecilia e Ignazio Moser non convince proprio tutti, tanto che qualcuno ha affermato che quest amore è solo una questione di business, sarà vero? Dopo il Grande Fratello arriva Temptation Island Vip? Come abbiamo avuto modo di accennare nei giorni scorsi Maria De Filippi pare che abbia già messo in cantiere Temptation Island Vip, anche se al momento non è ben chiaro chi sarà il conduttore dello show né tanto meno se vi sono dei cambiamenti nelle regole. Nonostante tutto però questo ha incrementato i rumors riguardanti i nuovi possibili concorrenti, primi fra tutti proprio la coppia dell'anno ovvero Cecilia e Ignazio Moser. Tale ipotesi però potrebbe essere cancellata dall'arrivo di un imminente matrimonio per la coppia nata al Grande Fratello Vip. Matrimonio per la famiglia Rodriguez, Ignazio e Cecilia si sposano? Nell'arco delle ultime ore però è arrivata una nuova notizia riguardante la famiglia Rodriguez che parlerebbe di matrimonio... Questa volta però la protagonista della news non è Belen che pare abbia fatto pace con Andrea Iannone, ma bensì Cecilia e Ignazio che pare abbiano già deciso di sposarsi. La coppia al momento non ha fatto alcun annuncio sui social, ma in occasione di un'ospitata Cecilia ha tranquillamente dichiarato: "Ha promesso che mi sposerà!".

